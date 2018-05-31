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Ломаченко прооперировали: первые фото после хирургического вмешательства

STYLERЗвёзды        31.05.2018 - 20:48
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Спортсмен сообщил об удачной операции

Известный украинский боксер, чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко, который повредил правое плечо во время поединка с Хорхе Линаресом, сообщил об успешном проведении хирургического вмешательства. Соответствующие фото после операции опубликованы на странице спортсмена в соцсети Instagram.

"The operation was a success. Thanks for all the messages and comments. I have the best fans in the world (Операция прошла успешно. Спасибо за все сообщения и комментарии. У меня лучшие фанаты в мире)", - сообщил спортсмен.

"Благодарю всех за теплые слова поддержки P.S. Прорвемся", - написал боксер.

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Фото: Ломаченко перед операцией (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Скриншот поста (instagram.com/lomachenkovasiliy)

В комментариях украинскому боксеру пожелали скорейшего выздоровления.

"Удачи и скорейшего выздоровления тебе, чемпион!" – написали пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Напомним, Ломаченко отказался от пояса WBO в полулегком весе.

Ранее сообщалось, что Ломаченко выбыл из строя из-за травмы плеча.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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