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У Лондоні Оля Полякова отримала престижну нагороду від британського каналу (фото)

STYLERЗірки        07.06.2018 - 20:51
Фото: Оля Полякова (РБК-Україна)
Фото: Оля Полякова (РБК-Україна)

Незвичайний образ української зірки здивував навіть британців

Відома українська співачка Оля Полякова отримала нагороду британського каналу ВВС.

Фото: Оля Полякова та Степан Мисюрка (facebook.com 1plus1.ua)

Повідомляється, що 6 червня в Лондоні на креативної зустрічі BBC Studios учасники українського проекту "Танці з зірками" (1+1) Оля Полякова та хореограф Степан Мисюрка отримали спеціальну нагороду за "Несподівану пару і номер".

Фото: Нагорода (facebook.com 1plus1.ua)

Вони виконали в образах Мерилін Монро і Дональда Трампа під пісню Тома Джонса "Sexbomb".

Фото: Оля Полякова та Степан Мисюрка (facebook.com 1plus1.ua)

Несподіваний номер з Полякової в ролі секс-символа 50-х років запам'ятався глядачам не лише завдяки запальному ча-ча-ча, але і пристрасним поцілунком з найсуворішим суддею шоу Катериною Кухар.

Фото: Оля Полякова (facebook.com 1plus1.ua)

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова представила новий запальний кліп.

Після завершення активної фази концертного графіка Олі Полякової, поп-діва традиційно відкриває літній сезон гучною прем'єрою. Новий трек "Королева ночі" виконаний у стилі останніх хітів співачки, а кліп пародіює естетику 90-х років.

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Теги: Оля Полякова
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