"Краще б штани вдягнув": Пугачова показала відверте відео з Галкіним

Примадонна зняла жартівливий ролик
Після скарг шанувальників про те, що Алла Пугачова нічого не публікує в мережі, співачка вирішила порадувати пдписників відвертим відео зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Відповідний ролик зірка не опублікувала на своїй сторінці, а в Instagram-акаунті гумориста.
"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", — підписала відео Алла Борисівна.
Відео: Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)
На кадрах зафіксований Максим Галкін в трусах. При цьому він просить не знімати його, оскільки шанувальників більше цікавить Пугачова. Примадонна вирішила показати в кадрі тільки свій капець.
"Ти б краще штани вдягнув! Я доросла жінка, я вже наснималась у своєму житті!" — відповіла Пугачова чоловікові.
Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна "запалила" під хіт Бейонсе.
Галкін зазначив, що Ліза почала імпровізувати і в цей момент він просто включив камеру.
"Танцювальна імпровізація від Лізи!" – підписав ролик артист.
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