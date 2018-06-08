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"Краще б штани вдягнув": Пугачова показала відверте відео з Галкіним

STYLERЗірки        08.06.2018 - 13:39
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru facebook)
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru facebook)

Примадонна зняла жартівливий ролик

Після скарг шанувальників про те, що Алла Пугачова нічого не публікує в мережі, співачка вирішила порадувати пдписників відвертим відео зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Відповідний ролик зірка не опублікувала на своїй сторінці, а в Instagram-акаунті гумориста.

"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", — підписала відео Алла Борисівна.

 

 

Відео: Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

На кадрах зафіксований Максим Галкін в трусах. При цьому він просить не знімати його, оскільки шанувальників більше цікавить Пугачова. Примадонна вирішила показати в кадрі тільки свій капець.

"Ти б краще штани вдягнув! Я доросла жінка, я вже наснималась у своєму житті!" — відповіла Пугачова чоловікові.

Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна "запалила" під хіт Бейонсе.

Галкін зазначив, що Ліза почала імпровізувати і в цей момент він просто включив камеру.

"Танцювальна імпровізація від Лізи!" – підписав ролик артист.

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Теги: Алла Пугачова, Максим Галкін
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