"Лучше бы штаны надел": Пугачева показала откровенное видео с Галкиным

Примадонна сняла шуточный ролик

После жалоб поклонников о том, что Алла Пугачева ничего не публикует в сети, певица решила порадовать подписчиков откровенным видео со своим мужем Максимом Галкиным. Соответствующий ролик звезда опубликовала не на своей странице, а в Instagram-аккаунте юмориста.

"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписала видео Алла Борисовна.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Июн 2018 в 7:47 PDT

Видео: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

На кадрах запечатлен Максим Галкин в трусах. При этом он просит не снимать его, поскольку поклонников больше интересует Пугачева. Примадонна решила показать в кадре только свою тапочку.

"Ты бы лучше штаны надел! Я женщина взрослая, я уже наснималась в своей жизни!" — ответила Пугачева мужу.

Напомним, как дочь Пугачевой и Галкина "зажгла" под хит Бейонсе.

Галкин отметил, что Лиза начала импровизировать и в этот момент он просто включил камеру.

"Танцевальная импровизация от Лизы!" – подписал ролик артист.

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