"Лучше бы штаны надел": Пугачева показала откровенное видео с Галкиным

Примадонна сняла шуточный ролик
После жалоб поклонников о том, что Алла Пугачева ничего не публикует в сети, певица решила порадовать подписчиков откровенным видео со своим мужем Максимом Галкиным. Соответствующий ролик звезда опубликовала не на своей странице, а в Instagram-аккаунте юмориста.
"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписала видео Алла Борисовна.
Видео: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)
На кадрах запечатлен Максим Галкин в трусах. При этом он просит не снимать его, поскольку поклонников больше интересует Пугачева. Примадонна решила показать в кадре только свою тапочку.
"Ты бы лучше штаны надел! Я женщина взрослая, я уже наснималась в своей жизни!" — ответила Пугачева мужу.
Напомним, как дочь Пугачевой и Галкина "зажгла" под хит Бейонсе.
Галкин отметил, что Лиза начала импровизировать и в этот момент он просто включил камеру.
"Танцевальная импровизация от Лизы!" – подписал ролик артист.
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