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Кращі кавери: український гурт вразив Depeche Mode (відео)

STYLERЗірки        20.03.2018 - 14:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Легендарні британці визнали кавери харківського колективу на свої пісні одними з кращих

Кавер-версії хітів культової британської рок-групи Depeche Mode у виконанні українського оркестру Prime Orchestra були відібрані для акції Facebook Fan Takeover (кожен день героями проекту стають колективи, музиканти, фотографи та інші творчі люди з усього світу, створюють щось, пов'язане з Depeche Mode - ред.).

Так, в поле зору британців потрапили і симфонічні аранжування українців - тепер відеозаписи цих виступів опубліковані в соціальних акаунтах, а представлення українського оркестру - на офіційному сайті Depeche Mode.

Скріншот поста (facebook.com/depechemode)

"Ми це зняли на відео, виклали в YouTube, фанати Depeche Mode помітили, почали писати відгуки, і так ми потрапили в акцію Fan Takeover. До наших відео часто пишуть відгуки фанати груп, наприклад, німецькі шанувальники Rammstein - у нас є кілька каверів на їх пісні. Але вперше це набуло такого масштабу", - розповів продюсер Prime Orchestra Максим Максименко.

Відео з YouTube/PRIME ORCHESTRA

Перші кілька пісень Depeche Mode у програмі Prime Orchestra були впізнаваними хітами.

"Коли побачили відгук слухачів, стали відбирати інші їхні пісні. Всього ми використовуємо сім композицій Depeche Mode, серед яких "Personal Jesus", "Enjoy the Silence", "Never Let Me Down Again" та інші", - зазначив керівник оркестру і саунд-продюсер Олексій Хорольський.

Відео з YouTube/PRIME ORCHESTRA

Prime Orchestra з'явився в Харкові в 2014 році. Його створили Максим Максименко та Юрій Рибалка - продюсери проекту. За їх словами, вони хотіли створити оркестр, якого в Україні ще не було - не просто симфонічний музичний колектив, а справжнє шоу з піротехнічними та світловими ефектами, джаз і рок-бендом, вокалістами, діджеєм.

Раніше лідер Depeche Mode порадив українським музикантам "конкурувати з Шопеном".

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Теги: Depeche Mode
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