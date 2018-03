Лучшие каверы: украинская группа впечатлила Depeche Mode (видео)

Легендарные британцы признали каверы харьковского коллектива на свои песни одними из лучших

Кавер-версии хитов культовой британской рок-группы Depeche Mode в исполнении украинского оркестра Prime Orchestra были отобраны для акции Facebook Fan Takeover (каждый день героями проекта становятся коллективы, музыканты, фотографы и другие творческие люди со всего мира, создающие что-то, связанное с Depeche Mode - ред.).

Так, в поле зрения британцев попали и симфонические аранжировки украинцев - теперь видеозаписи этих выступлений опубликованы в социальных аккаунтах, а представление украинского оркестра - на официальном сайте Depeche Mode.

Скриншот поста (facebook.com/depechemode)

"Мы это сняли на видео, выложили в YouTube, фанаты Depeche Mode заметили, начали писать отзывы, и так мы попали в акцию Fan Takeover. К нашим видео часто пишут отзывы фанаты групп, например, немецкие поклонники Rammstein - у нас есть несколько каверов на их песни. Но впервые это приобрело такой масштаб", - рассказал продюсер Prime Orchestra Максим Максименко.

Видео с YouTube/PRIME ORCHESTRA

Первые несколько композиций Depeche Mode в программе Prime Orchestra были узнаваемыми хитами.

"Когда увидели отклик слушателей, стали отбирать другие их песни. Всего мы используем семь композиций Depeche Mode, среди которых "Personal Jesus", "Enjoy the Silence", "Never Let Me Down Again" и другие", - отметил руководитель оркестра и саунд-продюсер Алексей Хорольский.

Видео с YouTube/PRIME ORCHESTRA

Prime Orchestra появился в Харькове в 2014 году. Его создали Максим Максименко и Юрий Рыбалка - продюсеры проекта. По их словам, они хотели создать оркестр, которого в Украине еще не было - не просто симфонический музыкальный коллектив, а настоящее шоу с пиротехническими и световыми эффектами, джаз и рок-бэндом, вокалистами, диджеем.

Ранее лидер Depeche Mode посоветовал украинским музыкантам "конкурировать с Шопеном".