"Мам не вибирають": Лобода розкрила секрети своєї вагітності

Співачка досі відмовляється називати ім'я батька майбутньої дитини

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка зізналася на сцені Кремля, що знаходиться на сьомому місяці вагітності, поділилася секретами про своє цікаве положення.

За словами артистки, її друга дочка постійно проявляє активність і живе в маминому животі по режиму "сови", передає "Комсомольская правда в Україні".

"У мене з малюком однаковий режим. Ми - сови. Спати вкладаємося пізно, близько четвертої ранку. А до цього часу поводимося дуже активно. На концертах ми танцюємо і співаємо разом. Звичайно, я розумію, що потрібно зменшити обороти, щоб після народження у малюка був нормальний графік. Але куди тут подінешся - мам не вибирають... "- зізналася Світлана.

Співачка зізналася, що підтримувати себе у відмінній фізичній формі навіть на такому пізньому терміні вагітності, їй допомагає спорт.

"Я протягом всього свого життя стежу за здоров'ям, займаюся спортом і щодня роблю ряд вправ для зміцнення спини, шиї, щоб завжди бути в формі. Обов'язкові щоденна зарядка і правильне харчування незалежно від того, в якому становищі ти знаходишся. Це важливо дотримуватися для того, щоб завжди бути готовим до будь-яких змін в твоєму житті і організмі ", - поділилася Лобода.

Після того, як артистка підтвердила чутки про вагітність, вона вирушила у відпустку. Наскільки можна судити за активністю Світлани в соцмережах, зараз вона знаходиться в Лос-Анджелесі, де і планує народити другу дитину.

При цьому називати ім'я батька артистка відмовляється.

Відзначимо, батько зірки розкрив подробиці її вагітності.