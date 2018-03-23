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Марія Яремчук проникливо виконала пісню свого батька

STYLERЗірки        23.03.2018 - 15:51
Фото: Марія Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)
Фото: Марія Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)

Пісню презентували у програмі "Країна Мрій" на Країна ФМ

Відома українська співачка Марія Яремчук переспівала знамениту пісню свого батька Назарія Яремчука "Усміхнися мені". Нова акустична версія пісні з'явилася на YouTube, а проникливе виконання Марії вже завоювало серця слухачів.

За два дні композицію прослухали 23500 тисяч користувачів. Пісню презентували  у програмі "Країна Мрій" Країна ФМ.

Марія Яремчук — Усміхнися мені [Live acoustic] (YouTube)

Зазначимо, що Марія Яремчук є молодшою дочкою померлого в 1995 році відомого українського співака і композитора Назарія Яремчука від його другого шлюбу. Співак помер від раку шлунка, коли Марії було всього два роки.

Фото: Марія Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)

Користувачам мережі дуже сподобалося виконання пісні Марією.

"Красиво", - написав Олександр Кондратюк.

"Батько пишається тобою, Марійка",- написав Віталій Флора.

"Посміхаюся, незважаючи ні на що! Дуже гарне виконання пісні! Проникливо ... зворушливо ... душевно. Люблю Тебе", - прокоментував Володимир Бєлов.

Скріншот коментарів (YouTube)

Нагадаємо, що Марія Яремчук поділилася інтригуючими фото з душу (фото).

Нагадаємо, 26 лютого в Києві пройшла українська музична премія YUNA 2018 (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

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Теги: пісня, Мария Яремчук
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