Марія Яремчук проникливо виконала пісню свого батька

Пісню презентували у програмі "Країна Мрій" на Країна ФМ
Відома українська співачка Марія Яремчук переспівала знамениту пісню свого батька Назарія Яремчука "Усміхнися мені". Нова акустична версія пісні з'явилася на YouTube, а проникливе виконання Марії вже завоювало серця слухачів.
За два дні композицію прослухали 23500 тисяч користувачів. Пісню презентували у програмі "Країна Мрій" Країна ФМ.
Марія Яремчук — Усміхнися мені [Live acoustic] (YouTube)
Зазначимо, що Марія Яремчук є молодшою дочкою померлого в 1995 році відомого українського співака і композитора Назарія Яремчука від його другого шлюбу. Співак помер від раку шлунка, коли Марії було всього два роки.
Фото: Марія Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)
Користувачам мережі дуже сподобалося виконання пісні Марією.
"Красиво", - написав Олександр Кондратюк.
"Батько пишається тобою, Марійка",- написав Віталій Флора.
"Посміхаюся, незважаючи ні на що! Дуже гарне виконання пісні! Проникливо ... зворушливо ... душевно. Люблю Тебе", - прокоментував Володимир Бєлов.
Скріншот коментарів (YouTube)
Нагадаємо, що Марія Яремчук поділилася інтригуючими фото з душу (фото).
Нагадаємо, 26 лютого в Києві пройшла українська музична премія YUNA 2018 (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)