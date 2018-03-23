Мария Яремчук проникновенно исполнила песню своего отца

Песню презентовали в програме "Країна Мрій" на Країна ФМ
Известная украинская певица Мария Яремчук перепела знаменитую песню своего отца Назария Яремчука "Усміхнися мені". Новая акустическая версия песни появилась на YouTube, а проникновенное исполнение Марии уже завоевало сердца слушателей.
За два дня композицию прослушали 23500 тысяч пользователей. Песню презентовали в програме "Країна Мрій" на Країна ФМ.
Марія Яремчук — Усміхнися мені [Live acoustic] (YouTube)
Отметим, что Мария Яремчук является младшей дочерью умершего в 1995 году известного украинского певца и композитора Назария Яремчука от его второго брака. Певец умер от рака желудка, когда Марии было всего два года.
Фото: Мария Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)
Пользователям сети очень понравилось исполнение песни Марией.
"Красиво", - написал Александр Кондратюк.
"Отец гордится тобой, Марийка",- написал Виталий Флора.
"Улыбаюсь, несмотря ни на что! Очень хорошее исполнение песни! Проникновенно ... трогательно ... душевно. Люблю Тебя", - прокомментировал Владимир Белов.
Скриншот комментариев (YouTube)
Напомним, что Мария Яремчук поделилась интригующими фото из душа (фото).
Напомним, 26 февраля в Киеве прошла украинская музыкальная премия YUNA 2018 (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)