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Мария Яремчук проникновенно исполнила песню своего отца

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 15:51
Фото: Мария Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)
Фото: Мария Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)

Песню презентовали в програме "Країна Мрій" на Країна ФМ

Известная украинская певица Мария Яремчук перепела знаменитую песню своего отца Назария Яремчука "Усміхнися мені". Новая акустическая версия песни появилась на YouTube, а проникновенное исполнение Марии уже завоевало сердца слушателей.

За два дня композицию прослушали 23500 тысяч пользователей. Песню презентовали в програме "Країна Мрій" на Країна ФМ.

Марія Яремчук — Усміхнися мені [Live acoustic] (YouTube)

Отметим, что Мария Яремчук является младшей дочерью умершего в 1995 году известного украинского певца и композитора Назария Яремчука от его второго брака. Певец умер от рака желудка, когда Марии было всего два года. 

Фото: Мария Яремчук (instagram.com-m_yaremchuk)

Пользователям сети очень понравилось исполнение песни Марией.

"Красиво", - написал Александр Кондратюк.

"Отец гордится тобой, Марийка",- написал Виталий Флора.

"Улыбаюсь, несмотря ни на что! Очень хорошее исполнение песни! Проникновенно ... трогательно ... душевно. Люблю Тебя", - прокомментировал Владимир Белов.

Скриншот комментариев (YouTube)

Напомним, что Мария Яремчук поделилась интригующими фото из душа (фото).

Напомним, 26 февраля в Киеве прошла украинская музыкальная премия YUNA 2018 (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

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Теги: песня, Мария Яремчук
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