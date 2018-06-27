Матильда Шнурова прокоментувала своє розлучення з чоловіком

Пара прожила разом 11 років

Матильда Шнурова, дружина відомого музиканта Сергія Шнурова зробила офіційну заяву з приводу розлучення. Про це Матильда написала на своїй сторінці в Instagram.

Дружина Сергія Шнурова звернулася до прихильників з проханням припинити розбиратися в тому, що сталося в її родині.

"Дорогі конспіратори, спостерігачі, дослідники, тлумачі і, звичайно, доброзичливці, життя складніше, ніж стрічка новин, не намагайтеся розібратися, задовольняючи свою цікавість, вчитуючись у чиїсь інтерпретації і висловлюючи свої, це марно", - написала Шнурова.

Фото: Матильда і Сергій Шнуров (instagram.com/mshnurova)

Вона зазначила, що іноді буває так, що люди самі не можуть зрозуміти, що у них відбувається і дала пораду на майбутнє.

"Деколи і самі головні герої не розуміють, що сталося насправді. В небі висить ядерний гриб, а вони, сліпі, не бачать його в цей момент. Розбирайтеся краще у своєму власному житті, воно проходить повз, поки ви сидите в інтернеті, зливаючи свій дорогоцінний час в нікуди. Моя вам порада, якщо дозволите, стара як світ і досить банальна — живіть своїм життям!" - написала Матильда.

Скріншот поста (instagram.com/mshnurova)

Матильда і Сергій Шнуровы прийняли рішення розлучитися в травні 2018 року. За словами Сергія, вони прийняли це рішення обопільно і спокійно.

"З великим жалем, але любов'ю і вдячністю один до одного, запобігаючи всіляким домислам і чуткам, ми з Матільдою повідомляємо про те, що прийняли рішення розлучитися. Прохання до всіх ЗМІ не порушувати наш особистий простір. Спасибі", - написав Шнурів.

Нагадаємо, що Сергій Шнуров і Матильда були разом 11 років. Пара одружилася в 2010 році, дітей у них немає.

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