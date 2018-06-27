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Матильда Шнурова прокомментировала свой развод с мужем

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 12:55
Фото: Матильда Шнурова (instagram.com/mshnurova)
Фото: Матильда Шнурова (instagram.com/mshnurova)

Пара прожила вместе 11 лет

Матильда Шнурова, жена известного музыканта Сергея Шнурова сделала официальное заявление по поводу развода. Об этом Матильда написала на своей странице в Instagram.

Жена Сергея Шнурова обратилась к поклонникам с просьбой прекратить разбираться в том, что произошло в ее семье.

"Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно", - написала Шнурова.

Фото: Матильда и Сергей Шнуров (instagram.com/mshnurova)

Она отметила, что иногда бывает так, что люди сами не могут понять, что у них происходит и дала совет на будущее.

"Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они, слепые, не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью!" - написала Матильда.

Скриншот поста (instagram.com/mshnurova)

Матильда и Сергей Шнуровы приняли решение развестись в мае 2018 года. По словам Сергея, они приняли это решение обоюдно и спокойно.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал Шнуров.

Напомним, что Сергей Шнуров и Матильда были вместе 11 лет. Пара поженилась в 2010 году, детей у них нет.

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Теги: развод, Сергей Шнуров
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