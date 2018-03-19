Медики повідомили про стан відомого російського актора

Артиста нещодавно госпіталізували

Радянський і російський актор театру і кіно, народний артист РФ Валерій Гаркалін, якого нещодавно госпіталізували, все ще залишається в лікарні. Про це повідомляють РИА Новости, з посиланням на медиків НДІ імені Скліфосовського.

63-річний артист лежить у відділенні гострих ендотоксикозів в стані середнього ступеня тяжкості.

"Ввечері і вранці (температура — ред.) 36,7, стан середньої тяжкості, так само у відділенні гострих ендотоксикозів", — повідомила співрозмовниця агентства.

Раніше повідомлялося, що відомий радянський актор перебуває у важкому стані.

Гаркалін відчув себе недобре і не вийшов на сцену Театру юного глядача в Іркутську в лютому. Актор мав зіграти разом з Іриною Лачиною і Олександром Носиком. Перед початком вистави глядачам оголосили про екстрену заміну головного актора. Причини, з яких це сталося, уточнювати не стали. Колеги артиста розповіли, що Гаркалін захворів, тому був змушений на час відмовитися від роботи. За їх словами, у Валерія Борисовича проблеми з легенями.