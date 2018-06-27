MELOVIN став голосом персонажа мультфільму

Скоро MELOVIN можна буде почути на великих екранах

Популярний український співак MELOVIN озвучив персонажа мультфільму. Як стало відомо, голосом Костянтина Бочарова в третій частині мультфільму "Монстри на канікулах" заспіває восьминіг Кракен.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення 2018 нещодавно навіть показав фотографію зі студії, в якій він працював над озвученням мультиплікаційного героя. Знімок артист опублікував у своєму Instagram-акаунті.

"Монстри на канікулах 3"! Восьминіг Кракен з цих пір співає моїм голосом!" - підписав співак знімок зі студії.

MELOVIN озвучує восьминога Кракена (фото: instagram.com/melovin_official)

Додамо, що почути MELOVIN в новому амплуа можна буде вже 12 липня, коли мультфільм вийде в прокат.

Відео: РБК-Україна

Раніше MELOVIN розповів про головну жінку у своєму житті. Її знімок артист навіть опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.