MELOVIN став голосом персонажа мультфільму

Скоро MELOVIN можна буде почути на великих екранах
Популярний український співак MELOVIN озвучив персонажа мультфільму. Як стало відомо, голосом Костянтина Бочарова в третій частині мультфільму "Монстри на канікулах" заспіває восьминіг Кракен.
Представник України на пісенному конкурсі Євробачення 2018 нещодавно навіть показав фотографію зі студії, в якій він працював над озвученням мультиплікаційного героя. Знімок артист опублікував у своєму Instagram-акаунті.
"Монстри на канікулах 3"! Восьминіг Кракен з цих пір співає моїм голосом!" - підписав співак знімок зі студії.
MELOVIN озвучує восьминога Кракена (фото: instagram.com/melovin_official)
Додамо, що почути MELOVIN в новому амплуа можна буде вже 12 липня, коли мультфільм вийде в прокат.
Відео: РБК-Україна
Раніше MELOVIN розповів про головну жінку у своєму житті. Її знімок артист навіть опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.