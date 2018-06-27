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MELOVIN стал голосом персонажа мультфильма

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 07:28
MELOVIN (фото: РБК-Украина)
MELOVIN (фото: РБК-Украина)

Скоро MELOVIN можно будет услышать на больших экранах

Популярный украинский певец MELOVIN озвучил персонажа мультфильма. Как стало известно, голосом Константина Бочарова в третьей части мультика "Монстры на каникулах" запоет осьминог Кракен.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение 2018 недавно даже показал фотографию со студии, в которой он работал над озвучкой мультипликационного героя. Снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Монстры на каникулах 3"! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!" - подписал певец снимок со студии.

MELOVIN озвучивает осьминога Кракена (фото: instagram.com/melovin_official)

Добавим, что услышать MELOVIN в новом облике можно будет уже 12 июля, когда мультфильм выйдет в прокат.

Видео: РБК-Украина

Ранее MELOVIN рассказал о главной в своей жизни женщине. Ее снимок артист даже опубликовал на своей странице в социальной сети.

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Теги: MELOVIN
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