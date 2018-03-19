"Хвилина знімального дня занадто дорога, щоб зафарбовувати татуювання": Тодоренко поділилася "натільною-історією"

Телеведуча радить завжди думати наперед

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася зі совими Іnstagram-підписниками повчальною історією на тему татуювань.

Зазначимо, що у співачки чотири татуювання:

"На плечі китайський ієрогліф "Перемагати", я зробила його в 18 років. На одній руці мантра. На іншій - лаванда як символ любові, жіночності, ніжності... Тату на пальці мені зробили на Таїті, на острові Мореа", - розповіла Тодоренко в інтерв'ю STYLER.

Скріншот поста instagram.com/reginatodorenko

У своєму пості співачка і ведуча розповіла про те, як буквально провалила кастинг тільки через те, що на її тілі були тату. Хоча по всім іншим параметрам вона підходила на роль.

"Я люблю свої натільні малюнки, але часто люди кажуть, що це погано і не варто псувати своє тіло... В юнацтві я про це не замислювалася, АЛЕ як-то раз зіткнулася з цікавою ситуацією.

Кастинг в кіно, потрібна актриса (мила, смішна, з почуттям гумору, відмінниця, така собі попелюшка). Приходжу я, дуже хвилююся, але намагаюся широко посміхатися, не подаю виду, що страшно так, ніби я повисла над прірвою. Читаю текст своєї героїні, мило балакаю з продюсерами і кастинг-директорами. Все складається, я їх зацікавила. YES. Мене засипають компліментами, вже готові обговорювати найближчі дати зйомок. Я з радістю киваю головою, як собака-іграшка на торпеді автомобіля. Виходячи з кабінету, мене запитують: "Регін, а у вас є татуювання?" Я з гордістю відповідаю: "Так, звичайно" Продюсер: "Ой, як шкода... нам потрібна дівчина з чистим тілом". "Адже можна затонувати" - з останньою надією я кажу. "Регін, ви нам дуже подобаєтеся, але кожна хвилина знімального дня занадто дорога для того, щоб замальовувати ваші татуювання", -описує ситуацію Тодоренко.

Тату Регіни Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Ось моя кар'єра в кіно могла закінчитися, не розпочавшись... Може, коли-небудь у кіно знадобиться Дівчина з тату, схожа на мене. Загалом, пам'ятайте, що легше намалювати тату на чистому тілі, ніж намагатися виправити його і витрачати на це час. Завжди думайте наперед", - підсумувала співачка.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко відверто зізналася своїм підписникам в мережі Іnstagram, що їй найбільше подобається в собі.

Так, Тодоренко перерахувала топ-3 свої переваги, серед яких – "стрункі ноги і величезна попа".

10 цікавих фактів про Регіну Тодоренко (відео: STYLER.rbc.ua)