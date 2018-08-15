Міс Україна Всесвіт 2018: як у Києві обирали першу красуню країни

Колаж РБК-Україна

У столиці обрали представницю України на міжнародний конкурс Міс Всесвіт 2018

У вівторок, 14 серпня, в урочистій обстановці залу BallRoom Fairmont Grand Hotel відбувся фінал 12-го конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2018. На заході побували багато представників українського шоу-бізнесу, fashion-індустрії, а також інші відомі персони.

Styler в тому числі відвідав конкурс краси і відобразив зіркових гостей на червоній доріжці.

Одним із перших на заході з'явився відомий телеведучий Олександр Скічко. Він же був і ведучим конкурсу в цьому році. Супроводжувала Скічко дружина, Єлизавета Юрушева.

Ще одна пара українського шоубізу красувалася на червоній доріжці - дует TamerlanAlena.

Зоряна пара також порадувала своїм виступом під час самого конкурсу.

Серед гостей вечора був і відомий спортсмен Жан Беленюк. Як виявилося, український борець греко-римського стилю входив до складу журі конкурсу.

Відома українська телеведуча Катя Осадча була помічена під час роботи: вона брала інтерв'ю для програми "Світське життя" у гостей конкурсу.

Фото: Катя Осадча розмовляє з співачкою Женею Власовою

Актор Дмитро Ступка також відвідав конкурс краси. Одягнений артист був згідно з дрес-кодом вечора - black tie.

Пропонуємо вам ще декілька фото гостей з червоної доріжки:

Відзначимо, що в журі Міс Україна Всесвіт 2018 цього року значилися:

- Ганна Філімонова, Голова Оргкомітету конкурсу;

- Жан Беленюк, український борець греко-римського стилю, золотий призер Чемпіонату Європи 2016 року і срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу та Європи;

- Ганна Різатдінова, українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади 2016, чемпіонка світу у вправі з обручем Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2013, багаторазовий призер чемпіонатів світу і Європи;

- Рожден Анусі, музикант, співак, саунд-продюсер, головний герой 8 сезону проекту "Холостяк";

- Олеся Стефанко, Перша Віце-Міс Україна Всесвіт 2011;

- Олексій Семенов, Медіа топ-менеджер, який створив інформаційні телеканали 112 Україна, Newsone і Прямий канал;

- Уляна Пчолкіна, телеведуча, громадська діячка, перша чемпіонка світу з карате серед дівчат на візках

Фото: прес-служба конкурсу

Додамо, що в цьому році для гостяй шоу підготували безліч сюрпризів. Грандіозна музична програма відбулася за участю дуету "НЕАНГЕЛИ", групи "Гарячий шоколад", TAYANNA, ROZHDEN, Даші Астаф'євої, групи Поліграф ШарикOFF, Alyosha, Артема Пивоварова, TamerlanAlena, DJ NANA, Constantine, Ivan NAVI, Яни Брилицької.

Шоу провів Олександр Скічко в компанії красуні, зірки Instagram Марії Літті.

Королевою вечора і володаркою престижного звання Міс Україна Всесвіт 2018 стала Карина Жосан, 23-річна одеситка.

"Конкурс для мене - це ще одна можливість звернути увагу людей на глобальні проблеми людства. Вогонь, який я несу в серці, спрямований на творення, і, якщо кожен подарує людству хоч одну іскру, зігріється вся планета!" - каже переможниця.

Корону переможниці передали Міс Україна Всесвіт 2017 Яна Краснікова та Голова Оргкомітету конкурсу Міс Україна Всесвіт Ганна Філімонова.

Фото: прес-служба конкурсу

Після декількох дефіле була визначена п'ятірка найкрасивіших дівчат, а призові місця розподілилися наступним чином:

IV Міс Україна Всесвіт 2018 стала Катерина Семеняченко, м. Дніпро, 25 років.

III Міс Україна Всесвіт 2018 стала Ганна Дурицька, м. Біла Церква, 25 років.

II Міс Україна Всесвіт 2018 стала Валерія Рябченко, м. Суми, 23 роки.

I Міс Україна Всесвіт 2018 стала Наталія Болюх, м. Львів, 23 роки.

У спеціальних номінаціях і власницями спеціальних призів стали:

"Міс КЮЗ" стала Олена Лесик, м. Харків, 23 роки.

"Міс Kodi" стала Каріна Жосан, м. Одеса, 23 роки.

"Міс Majesty" стала Дар'я Ахметова, м. Харків, 27 років.

"Міс Jetsetter" стала Галина Присташ, м. Львів, 25 років.

"Міс InRating" стала Анастасія Кузевич, м. Миколаїв, 25 років.

"Міс глядацьких симпатій" стала Яна Бєляєва, м. Київ, 26 років.

"Міс BABYLISS" стала Діана Гасаненко, м. Одеса, 19 років.

Титул найкрасивішої спортсменки року отримала Ганна Різатдінова, найкрасивішою співачкою року стала Даша Астаф'єва, а TAYANNA отримала титул фантастичної співачки року.

Нагадаємо, в цьому році в конкурсі краси брала участь модель і подруга російського опозиціонера Бориса Нємцова Ганна Дурицька, яка єдина бачила його вбивство. Вона розповіла про свої емоції після вбивства політика.

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