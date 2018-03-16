"Мені дуже приємно": вагітна Джамала отримала престижну нагороду

Співачка похвалилася статуеткою на сторінці в соцмережі

Українська співачка Джамала, яка готується стати матір'ю, отримала престижну нагороду "Жінка України 2018". Статуетку їй вручили від журналу "Единственная". Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі журналу "Единственная" за відзнаку "Жінка України 2018" та натхнення!!! Спасибі моїм фанатам, які голосували за мене. Мені дуже приємно", - написала артистка.

Фото: Нагорода для Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі привітали співачку із заслуженою нагородою.

"Вітаю, молодець, так тримати", - написав gomziak5706.

"Ну, інакше просто бути не могло", - прокоментував evelina.gigeviciute.

"Без сумнівів!!! Яскравий приклад! Вітаю, заслужена нагорода!!", - написала lenka_belinskaya.

"Вітаю, Джа, ти найкраща", - відреагувала _grishkina13_.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Як раніше писав Styler, відома українська співачка Джамала похвалилася яскравими і незвичайними тюльпанами, названими в її честь.