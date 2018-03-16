"Мне очень приятно": беременная Джамала получила престижную награду

Певица похвасталась статуэткой на странице в соцсети
Украинская певица Джамала, которая готовится стать матерью, получила престижную награду "Женщина Украины 2018". Статуэтку ей вручили от журнала "Единственная". Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
"Спасибо журналу "Единственная" за награду "Женщина Украины 2018" и вдохновение!!! Спасибо моим фанатам, которые голосовали за меня. Мне очень приятно", - написала артистка.
Фото: Награда для Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)
Пользователи сети поздравили певицу с заслуженной наградой.
"Поздравляю, молодец, так держать", - написал gomziak5706.
"Ну, иначе просто быть не могло", - прокомментировал evelina.gigeviciute.
"Без сомнений!!! Яркий пример! Поздравляю, заслуженная награда!!", - написала lenka_belinskaya.
"Поздравляю, Джа, ты лучшая", - отреагировала _grishkina13_.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Как ранее писал Styler, известная украинская певица Джамала похвасталась яркими и необычными тюльпанами, названными в ее честь.