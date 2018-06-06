"Мені казково пощастило": Monatik розповів про свою дружину-героїню (фото)

Співак захопився своєю коханою

Популярний український співак Дмитро Монатік розповів про своїй дружині Ірині Демічевої, яку вважає героїнею. Про це він розповів виданню Clutch.

"Це просто приголомшлива жінка і мені казково пощастило. Вона втілення всього, що має бути в жінці для мене. Вона пройшла зі мною всі: вогонь і мідні труби, все, що було. Ми починали з орендованої квартири, в якій зі свого у нас був тільки матрац", - зізнався 32-річний виконавець.

"Ми стартували разом, кожен крок, і я не можу не цінувати цей момент, тому що вона була зі мною, коли у мене були абсолютно опущені руки. Вона говорила: "Ні, у тебе все вийде, ти зможеш".

Фото: instagram.com-irinademicheva

Монатік зізнався, що захоплюється своєю коханою.

"Коли вона подарувала мені двох синів, вона просто героїня. Я був на двох пологах, я бачив, що переживає жінка. Вона для мене героїня і я захоплююся нею", - підкреслив він.

Варто відзначити, що Монатік не афішує своє особисте життя. Однак відомо, що у співака є дружина і двоє дітей.

Ірина Демічева є директором проекту Monatik.

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