Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Мені казково пощастило": Monatik розповів про свою дружину-героїню (фото)

STYLERЗірки        06.06.2018 - 16:15
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Співак захопився своєю коханою

Популярний український співак Дмитро Монатік розповів про своїй дружині Ірині Демічевої, яку вважає героїнею. Про це він розповів виданню Clutch.

"Це просто приголомшлива жінка і мені казково пощастило. Вона втілення всього, що має бути в жінці для мене. Вона пройшла зі мною всі: вогонь і мідні труби, все, що було. Ми починали з орендованої квартири, в якій зі свого у нас був тільки матрац", - зізнався 32-річний виконавець.

"Ми стартували разом, кожен крок, і я не можу не цінувати цей момент, тому що вона була зі мною, коли у мене були абсолютно опущені руки. Вона говорила: "Ні, у тебе все вийде, ти зможеш".

Фото: instagram.com-irinademicheva

Монатік зізнався, що захоплюється своєю коханою.

"Коли вона подарувала мені двох синів, вона просто героїня. Я був на двох пологах, я бачив, що переживає жінка. Вона для мене героїня і я захоплююся нею", - підкреслив він.

Варто відзначити, що Монатік не афішує своє особисте життя. Однак відомо, що у співака є дружина і двоє дітей.

Ірина Демічева є директором проекту Monatik.

Раніше MONATIK вразив новою піснею українською мовою.

Як MONATIK закружляв Україну (відео: STYLER.rbc.ua)

День захисту дітей: Маша Єфросиніна і Монатік записали спільну реп-пісню (відео) MONATIK вразив новою піснею українською мовою (відео)
Теги: Дмитрий Монатик, MONATIK
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top