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"Мне сказочно повезло": Monatik рассказал о своей жене-героине (фото)

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 16:15
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Певец восхитился своей возлюбленной

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик рассказал о своей жене Ирине Демичевой, которую считает героиней. Об этом он рассказал изданию Clutch.

"Это просто потрясающая женщина и мне сказочно повезло. Она воплощение всего, что должно быть в женщине для меня. Она прошла со мной все: огонь и медные трубы, все, что было. Мы начинали со съемной квартиры, в которой из своего у нас был только матрас", - признался 32-летний исполнитель.

"Мы стартовали вместе, каждый шаг, и я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда у меня были абсолютно опущены руки. Она говорила: "Нет, у тебя все получится, ты сможешь".

Фото: instagram.com-irinademicheva

Монатик признался, что восторгается своей любимой.

"Когда она подарила мне двоих сыновей, она просто героиня. Я был на двух родах, я видел, что переживает женщина. Она для меня героиня и я восторгаюсь ею", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Монатик не афиширует свою личную жизнь. Однако известно, что у певца есть жена и двое детей.

Ирина Демичева является директором проекта Monatik.

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Теги: Дмитрий Монатик, MONATIK
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