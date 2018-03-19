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"Мені і не снилося таке": Ніна Матвієнко розповіла про дуеті з кумиром молоді

STYLERЗірки        19.03.2018 - 20:21
Фото: Ніна Матвієнко (facebook.com-Ranok.Ukraina)
Фото: Ніна Матвієнко (facebook.com-Ranok.Ukraina)

Народна артистка України не побоялася піти на експеримент

Легендарна українська співачка Ніна Матвієнко розповіла, що незабаром заспіває дуетом з молодыи виконавцем Дмитром Монатиком. Про це народна артистка України повідомила в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Мені і не снилося таке, що я буду з Монатиком співати! Це так Боженька направляє, дає тобі те, про що навіть не думаєш. А що я думала? "Боже, як він встигає швидко співати?" Я не звикла до такого, можу тільки лопотати мовою, а співати так не звикла. І тут мені цю пропозицію, "Світське життя" дзвонить. У мене думка: "А може, відмовитися на всяк випадок?" А Тоня каже: "Мамо, навіщо ви відмовляєтеся?" Вирішила спробувати", - розповіла артистка.

Відео: Ніна Матвієнко розповіла про дуеті з молодим співаком (YouTube/Світське життя)

Осадча припустила, що, можливо, музика Монатіка подобається внучці Матвієнко - Ніні.

Фото: Ніна Матвієнко (facebook.com-ruslana.locman)

"Так, це правда. Вона приходить, включає запис, весь час слухає, танцює під цю музику. Я кажу: "Вимкни, тому що мені треба вчити". І вона знову включає і танцює", - зізналася Матвієнко.

 

"Він уважив і написав для мене цей приспів, тому я дякую йому, що він відчуває, яка я є насправді", - підсумувала народна артистка.

Як раніше писав Styler, Тоня Матвієнко показала кумедне відео з малятком-дочкою.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Нина Матвиенко
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