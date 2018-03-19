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"Мне и не снилось такое": Нина Матвиенко рассказала о дуэте с кумиром молодежи

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 20:21
Фото: Нина Матвиенко (facebook.com-Ranok.Ukraina)
Фото: Нина Матвиенко (facebook.com-Ranok.Ukraina)

Народная артистка Украины не побоялась пойти на эксперимент

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко рассказала, что вскоре споет дуэтом с молодыи исполнителем Дмитрием Монатиком. Об этом народная артистка Украины сообщила в интервью Кате Осадчей в передаче "Світське життя".

"Мне и не снилось такое, что я буду с Монатиком петь! Это так Боженька направляет, дает тебе то, о чем даже не думаешь. А что я думала? "Боже, как он так успевает быстро петь?" Я не привыкла к такому, могу только лопотать языком, а петь так не привыкла. И тут мне это предложение, "Светская жизнь" звонит. У меня мысль: "А может, отказаться на всякий случай?" А Тоня говорит: "Мама, зачем вы отказываетесь?" Решила попробовать", - рассказала артистка.

Видео: Нина Матвиенко рассказала о дуэте с молодым певцом (YouTube/Світське життя)

Осадчая предположила, что, возможно, музыка Монатика нравится внучке Матвиенко - Нине.

Фото: Нина Матвиенко (facebook.com-ruslana.locman)

"Да, это правда. Она приходит, включает запись, все время слушает, танцует под эту музыку. Я говорю: "Выключи, потому что мне надо учить". И она снова включает и танцует", - призналась Матвиенко.

 

"Он уважил и написал для меня этот припев, поэтому я благодарю его, что он чувствует, какая я есть на самом деле", - подытожила народная артистка.

Как ранее писал Styler, Тоня Матвиенко показала забавное видео с малышкой-дочерью.

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Теги: Нина Матвиенко
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