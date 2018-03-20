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"Мені вже не терпиться": Каменських показала уривок з нового кліпу (відео)

STYLERЗірки        20.03.2018 - 15:43
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Зірка поділилася яскравим роликом

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, поділилася уривком з нового кліпу. Відео знімали на нещодавно представлений трек "Дай мне". Відповідний ролик опублікований на сторінці Каменських у соцмережі Instagram.

"Доброго ранку! Тільки що подивилася фінальну версію кліпу і мені вже не терпиться скоріше показати його вам! Чекаєте? Вже зовсім скоро! #даймне2018 #nk #nkteam" – написала виконавиця.

На відео зірка з'явилася в образі спокусливої студентки.

Відео: Уривок з нового кліпу (instagram.com/kamenskux)

"Чекаємо з нетерпінням", - зазначили в коментарях.

"Звичайно, чекаємо, пісня класна і твій образ супер", - додали користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

До речі, Настя Каменських зачарувала шанувальників елегантним образом.

У мережі Каменських назвали чарівною і, навіть, порівняли з героїнею відомої казки Ганса Крістіана Андерсена - Дюймовочкою.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Настя Каменських
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