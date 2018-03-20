"Мені вже не терпиться": Каменських показала уривок з нового кліпу (відео)

Зірка поділилася яскравим роликом
Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, поділилася уривком з нового кліпу. Відео знімали на нещодавно представлений трек "Дай мне". Відповідний ролик опублікований на сторінці Каменських у соцмережі Instagram.
"Доброго ранку! Тільки що подивилася фінальну версію кліпу і мені вже не терпиться скоріше показати його вам! Чекаєте? Вже зовсім скоро! #даймне2018 #nk #nkteam" – написала виконавиця.
На відео зірка з'явилася в образі спокусливої студентки.
Відео: Уривок з нового кліпу (instagram.com/kamenskux)
"Чекаємо з нетерпінням", - зазначили в коментарях.
"Звичайно, чекаємо, пісня класна і твій образ супер", - додали користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
До речі, Настя Каменських зачарувала шанувальників елегантним образом.
У мережі Каменських назвали чарівною і, навіть, порівняли з героїнею відомої казки Ганса Крістіана Андерсена - Дюймовочкою.