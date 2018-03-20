"Мне уже не терпится": Каменских показала отрывок из нового клипа (видео)

Звезда поделилась ярким роликом

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, поделилась отрывком из нового клипа. Видео снимали на недавно представленный трек "Дай мне". Соответствующий ролик опубликован на странице Каменских в соцсети Instagram.

"Доброе утро! Только что посмотрела финальную версию клипа и мне уже не терпится поскорее показать его вам! Ждете? Уже совсем скоро! #даймне2018 #nk #nkteam" – написала исполнительница.

На видео звезда предстала в образе соблазнительной студентки.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 20 Бер 2018 р. о 3:16 PDT

Видео: Отрывок из нового клипа (instagram.com/kamenskux)

"Ждем с нетерпением", - отметили в комментариях.

"Конечно, ждем, песня классная и твой образ супер", - добавили пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Кстати, Настя Каменских очаровала поклонников элегантным образом.

В сети Каменских назвали очаровательной и даже сравнили с героиней известной сказки Ганса Кристиана Андерсена - Дюймовочкой.