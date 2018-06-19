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"Мій найкращий": Еліна Світоліна зворушливо привітала батька зі святом

STYLERЗірки        19.06.2018 - 10:20

Найкраща тенісистка України написала зворушливий пост

Відома українська професійна тенісистка Еліна Світоліна зворушливо привітала свого тата Михайла з Днем батька. Свій пост 23-річна перша ракетка України опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Мій найкращий. Завжди буду вдячна своєму батькові! Зі святом вас - сильні, люблячі та турботливі тата світу!" - написала вона.

Також спортсменка опублікувала фотографію, на якій вона маленька разом зі своїм татом.

Еліна Світоліна з батьком (фото: instagram.com/elisvitolina)

У коментарях користувачі мережі розпливлися в компліментах Світоліній.

"Красуня. Що зараз, що в дитинстві", - написав один з користувачів.

"Маленька красуня", - зауважив один з коментаторів.

День батька, також День отців - щорічне свято в честь батьків, що відзначається в багатьох країнах. У США вперше святкувалося 19 червня 1910 року. В Україні День батька відзначається в третю неділю червня або в третю неділю вересня. При цьому День батька в нашій країні офіційно не визначений, але разом з тим свято визнане Всенародним.

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Теги: Еліна Світоліна
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