"Мій найкращий": Еліна Світоліна зворушливо привітала батька зі святом

Найкраща тенісистка України написала зворушливий пост

Відома українська професійна тенісистка Еліна Світоліна зворушливо привітала свого тата Михайла з Днем батька. Свій пост 23-річна перша ракетка України опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Мій найкращий. Завжди буду вдячна своєму батькові! Зі святом вас - сильні, люблячі та турботливі тата світу!" - написала вона.

Також спортсменка опублікувала фотографію, на якій вона маленька разом зі своїм татом.

Еліна Світоліна з батьком (фото: instagram.com/elisvitolina)

У коментарях користувачі мережі розпливлися в компліментах Світоліній.

"Красуня. Що зараз, що в дитинстві", - написав один з користувачів.

"Маленька красуня", - зауважив один з коментаторів.

День батька, також День отців - щорічне свято в честь батьків, що відзначається в багатьох країнах. У США вперше святкувалося 19 червня 1910 року. В Україні День батька відзначається в третю неділю червня або в третю неділю вересня. При цьому День батька в нашій країні офіційно не визначений, але разом з тим свято визнане Всенародним.

Раніше Світоліна розповіла, за кого хоче вийти заміж.

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