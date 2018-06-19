"Мой самый лучший": Элина Свитолина трогательно поздравила отца с праздником

Лучшая теннисистка Украины написала трогательный пост

Известная украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила своего папу Михаила с Днем отца. Свой пост 23-летняя первая ракетка Украины опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Мой самый лучший. Всегда буду благодарна своему отцу! С праздником вас - сильные, любящие и заботливые папы мира!" - написала она.

Также спортсменка опубликовала фотографию, на которой она маленькая вместе со своим папой.

Элина Свитолина с отцом (фото: instagram.com/elisvitolina)

В комментариях пользователи сети расплылись в комплиментах Свитолиной.

"Красотка. Что сейчас, что в детстве", - написал один из юзеров.

"Маленькая красавица", - подметил один из комментаторов.

День отца, также День отцов - ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах. В США впервые праздновался 19 июня 1910 года. В Украине День отца отмечается в третье воскресенье июня или в третье воскресенье сентября. При этом День отца в нашей стране официально не определен, но вместе с тем признан Всенародным.

Ранее Свитолина рассказала, за кого хочет выйти замуж.

Олег Сенцов. Один в поле воин