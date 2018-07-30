Чоловік Кім Кардашьян замислювався про суїцид

Фото: Каньє Вест і Кім Кардашьян (facebook.com/KimKardashian)

Репер хотів звести рахунки з життям

Відомий репер і чоловік світської левиці Кім Кардашьян Каньє Вест зізнався, що хотів накласти на себе руки. Про це повідомляє Starhit.

За словами артиста, його відвідували думки про те, щоб звести рахунки з життя. Виявилося, що незважаючи на розкіш, в якій живе репер, йому доводиться не так легко, як можуть подумати фанати.

Фото: Каньє Вест (instagram.com/kanyewestt_official)

41-річний репер не в перший раз епатує публіку дивними витівками в соцмережі. Нещодавно він заявив, що у нього психічний розлад. А обкладинці його нового альбому з'явився напис: "Я ненавиджу біполярні розлади, це приголомшливо".

У недавньому пості Каньє Вест зізнався, що думав про самогубство, але йому вдалося перемогти згубні думки.

Раніше стало відомо, що Каньє Вест пристрастився до наркотиків після ліпосакції.

Він додав, що потрапив до лікарні через два дні після того, як припинив приймати таблетки. Каньє також зізнався, що написав багато постів в своєму Twitter під дією опіоідів.

До речі, Кім Кардашьян поскаржилася на Каньє Веста.

Джерело видання зазначив, що Кардашьян не погоджується з усіма діями свого чоловіка. "Кім дуже турбується за Каньє, але на публіці вона буде захищати його до самого кінця. Вона - дуже вірна дружина. Чи згодна вона з усім, що Каньє робить і говорить? Звичайно, немає. Але вона завжди буде його захищати", - стверджує джерело.

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