Чоловік королеви Єлизавети II святкує 97-й день народження (фото)

У королеви Єлизавети II і принца Філіпа різниця у віці 5 років без 1 дня

Сьогодні, 10 червня, чоловік британської королеви принц Единбурзький Філіп святкує свій день народження. Про це повідомляється на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

"Бажаємо його королівській високості герцогу Единбурзького щасливого 97-ого дня народження", — йдеться в повідомленні.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Варто відзначити, що принц Філіп у зв'язку з похилим віком відійшов від виконання обов'язків члена королівської сім'ї.

У суботу, 9 червня, коли вся Великобританія святкувала офіційний День народження королеви Єлизавети II, принц Філіп не зміг відвідати свято. Чоловік королеви так і не з'явився на традиційному параді Королівської кінної гвардії. Не вийшов він по завершенні проїзду і на балкон Букінгемського палацу, на якому зібралися основні представники королівської сім'ї, включаючи новоспечену герцогиню Меган Маркл зі своїм чоловіком принцом Гаррі.

Нагадаємо, що фактичний день народження Єлизавети II припадає на 21 квітня.

До речі, в травні 2017 року герцог Единбурзький Філіп офіційно заявив про бажання відійти від публічної діяльності. Королева Єлизавета II підтримала його рішення.

"Герцог Единбурзький є покровителем, президентом або членом понад 780 організацій, з якими він буде пов'язаний і надалі, хоча більше не буде грати в них активну роль", - повідомили в королівському палаці.

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Відео: video.rbc.ua