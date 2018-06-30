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Ця музика буде вічною: названа найкраща пісня століття

STYLERЗірки        30.06.2018 - 01:08
Ілюстративне фото (facebook.com/RecordingAcademy)
Ілюстративне фото (facebook.com/RecordingAcademy)

Журнал Rolling Stone склав топ-100 найкращих пісень з початку XXI століття

Пісня "Crazy in Love", виконана співачкою в стилі ритм-н-блюз Бейонсе разом з її чоловіком, репером Jay-Z, визнана кращою композицією XXI століття.

На думку експертів авторитетного американського журналу Rolling Stone, присвяченого музиці та поп-культурі, саме "Crazy in Love" 2003 року - це найвдаліше, що створила музична індустрія з початку 2000-х.

Відео: YouTube/Beyoncé

Крім цього треку у топ потрапила, зокрема, пісня "Paper Planes" британської співачки M. I. A. До речі, ця аудіоробота стала саундтреком до відомого фільму "Мільйонер з нетрів".

Відео: YouTube/MIAVEVO

Третю ж сходинку рейтингу займає хіт американської рок-групи The White Stripes "Seven Nation Army". Зазначимо, що сама група розпалася в 2011-му.

Відео: YouTube/XL Recordings

У топ-10 також увійшли композиції "Hey Ya!" реп-дуету Outkast, "99 Problems" репера Jay-Z, "Maps" американської інді-банди Yeah Yeah Yeahs, "Runaway" Каньє Уеста, "Rolling in the Deep" британської співачки Адель, "Royals" новозеландської виконавиці Лорд і "Last Nite" американців The Strokes.

Раніше авторитетне британське видання The Guardian назвало кращі фільми першої половини 2018 року.

Відео: РБК-Україна

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Теги: музика, рейтинг
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