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Эта музыка будет вечной: названа лучшая песня века

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 01:08
Иллюстративное фото (facebook.com/RecordingAcademy)
Иллюстративное фото (facebook.com/RecordingAcademy)

Журнал Rolling Stone составил топ-100 лучших песен с начала XXI века

Песня "Crazy in Love", исполненная певицей в стиле ритм-н-блюз Бейонсе совместно с ее мужем рэпером Jay-Z, признана лучшей композицией XXI века. 

По мнению экспертов авторитетного американского журнала Rolling Stone, посвященного музыке и поп-культуре, именно "Crazy in Love" 2003 года - это самое удачное, что произвела музыкальная индустрия с начала 2000-х.

Видео: YouTube/Beyoncé

Кроме этого трека в топ попала, в частности, песня "Paper Planes" британской певицы M.I.A. Кстати, эта аудиоработа стала саундтреком к известному фильму "Миллионер из трущоб".

Видео: YouTube/MIAVEVO

Третью же строчку рейтинга занимает хит американской рок-группы The White Stripes "Seven Nation Army". Отметим, что сама группа распалась в 2011-м.

Видео: YouTube/XL Recordings

В топ-10 также вошли композиции "Hey Ya!" рэп-дуэта Outkast, "99 Problems" рэпера Jay-Z, "Maps" американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs, "Runaway" Канье Уэста, "Rolling in the Deep" британской певицы Адель, "Royals" новозеландской исполнительницы Лорд и "Last Nite" американцев The Strokes.

Ранее авторитетное британское издание The Guardian назвало лучшие фильмы первой половины 2018 года.

Видео: РБК-Украина

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Теги: музыка, рейтинг
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