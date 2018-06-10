"Ми так ходимо вдома": Сергій та Сніжана Бабкіни розповіли про реакцію на оголену фотосесію

Пару порівняли з Ленноном і Йоко Оно

Український співак і тренер проекту "Голос країни" Сергій Бабкін і його дружина Сніжана розповіли, як відреагували їхні близькі та родичі на оголену фотосесію, якою пара відсвяткувала 10 років спільного життя. Про це вони повідомили в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Сергій Бабкін повідомив, що ця фотосесія демонструє їх внутрішній світ. Тому наважитися на такий проект було не складно.

"Ці фото як не можна краще проявляють нас, наш спосіб життя, ми відкриті, щирі. Ми голі, ми прозорі, ми нічого не приховуємо", - заявив співак.

Його дружина Сніжана зізналася, що спочатку їм запропонували знятися в тілесних шортах і тілесній сукні.

"Ми хотіли зробити таку фотосесію, щоб ближче до землі, до води, до трави, до соломі. Щоб вона була природна. І надійшла пропозиція, мовляв, ви актори, Адам і Єва, у нас є бежеві шортики і тілесна сукню, на що Сергій сказав, у бежевих шортиках я не буду фотографуватися. Я актор, якщо ми робимо, то по-справжньому, якщо ми Адам і Єва, то справжні", - розповіла дружина співака.

Пара розповіла, що діти прийняли цю фотосесію нормально, так як вони виховують їх не закомплексованими. Крім того, Сергій Бабкін додав, що діти звикли до того, що батьки можуть бути оголеними, так як, за словами артиста, вони з дружиною так часто ходять вдома.

"Наші діти, побачивши фото сказали, о, класно. Вони абсолютно розкомплексовані. В цьому ж є виховання, який вік у людини, яка дивиться. Наприклад, Сергійова мама подзвонила і сказала, навіщо", - поділилася Сніжана.

Батьки однокласників їх дітей порівняли цю фотосесію з фотосесією легендарних Джона Леннона і Йоко Оно. Відомо, що пара також знімалася в оголеному вигляді.

Відео: Сергій та Сніжана Бабкіни ("Світське життя")

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Бабкін з дружиною відзначили річницю весілля відвертою фотосесією.

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