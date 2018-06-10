"Мы так ходим дома": Сергей и Снежана Бабкины рассказали о реакции на обнаженную фотосессию

Пару сравнили с Ленноном и Йоко Оно

Украинский певец и тренер проекта "Голос країни" Сергей Бабкин и его супруга Снежана рассказали, как отреагировали их близкие и родственники на обнаженную фотосессию, которой пара отпраздновала 10 лет совместной жизни. Об этом они сообщили в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Сергей Бабкин сообщил, что эта фотосессия демонстрирует их внутренний мир. Поэтому решиться на такой проект было не сложно.

"Эти фото как нельзя лучше проявляет нас, наш образ жизни, мы открытые, искренние. Мы обнажены, мы прозрачны, мы ничего не прячем", - заявил певец.

Его супруга Снежана призналась, что изначально им предложили сняться в телесных шортах и телесном платье.

"Мы хотели сделать такую фотосессию, чтобы ближе к земле, к воде, к траве, к соломе. Чтобы она была естественная. И поступило предложение, мол, вы актеры, Адам и Ева, у нас есть бежевые шортики и телесное платье, на что Сергей сказал, в бежевых шортиках я не буду фотографироваться. Я актер, если мы делаем, то по-настоящему, если мы Адам и Ева, то настоящие", - рассказала жена певца.

Пара рассказала, что дети приняли эту фотосессию нормально, так как они воспитывают их не закомплексованными. Кроме того, Сергей Бабкин добавил, что дети привыкли к тому, что родители могут быть обнаженными, так как, по словам артиста, они с женой так часто ходят дома.

"Наши дети, увидев фото сказали, о, классно. Они раскомплексованные абсолютно. В этом же есть воспитание, какой возраст у человека, который смотрит. Например, Сережина мама позвонила и сказала, зачем", - поделилась Снежана.

Родители одноклассников их детей сравнили эту фотоссесию с фотосессией легендарных Джона Леннона и Йоко Она. Известно, что пара также снималась в обнаженном виде.

Видео: Сергей и Снежана Бабкины ("Светская жизнь")

Напомним, мы ранее писали о том, что Бабкин с женой отметили годовщину свадьбы откровенной фотосессией.

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