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"На фінішній прямій": відомий ведучий показав миле фото з вагітною дружиною

STYLERЗірки        04.06.2018 - 18:39
Фото: Тімур Мірошниченко та його вагітна дружина (facebook.com/timur.miroshnychenko)
Фото: Тімур Мірошниченко та його вагітна дружина (facebook.com/timur.miroshnychenko)

Зіркова пара з нетерпінням очікує поповнення в сім'ї

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко, який нещодавно оголосив про очікуванні першого дитини, поділився милим фото з дружиною Інною. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Іnstagram.

Фото: Тімур Мірошниченко та його вагітна дружина (instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Ми вже на фінішній прямій! Сумка з усім необхідним уже в багажнику, флюорографія зроблена, а всіх по роботі попереджаю, що в будь-який момент мої плани можуть різко змінитися! І ці очікування дуже хвилюючі та трепетні водночас!" – поділився своїми емоціями Тимур.

Скріншот поста (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Користувачі соцмережі були зворушені милим фото і бажали щастя ведучому і його сім'ї.

Скріншот коментарів (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Раніше, в інтерв'ю Каті Осадчій пара повідомила, що дитина з'явиться на світ у середині червня.

Фото: Тімур Мірошниченко та його вагітна дружина (instagram.com/timur.miroshnychenko)

"15-16 червня – це п'ятниця і субота, у мене робота, і тому я кожен день веду переговори, кажу: "Слухай, давай або вночі або в будній день". Подивимося, як вона прислухається до тата", – говорить Мірошниченко.

"Для мене – це найголовніша подія в житті, і я сподіваюся, що у нас таких подій буде кілька", – додала дружина Інна.

Раніше повідомлялося, що Джамала здивувала шанувальників відвертим знімком (ФОТО).

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Теги: ведущие, вагітність
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