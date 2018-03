"Народ все одно буде за мене": Олександр Рибак розповів, як планує підкорити Євробачення 2018

Співак знову представить на конкурсі Норвегію

Норвезький співак, скрипаль і композитор Олександр Рибак, який переміг у фіналі національного відбору, знову представить Норвегію на конкурсі Євробачення 2018 в Лісабоні. Співак виступить на Євробаченні з авторською композицією "That's How You Write A Song". Нагадаємо, артист вже тріумфально переміг на Євробаченні 2009 з піснею "Fairytale".

Рибак був приємно шокований, коли його назвали переможцем Нацвідбору на сцені в Осло.

Фото: Олександр Рибак (прес-служба)

"Я почув своє ім'я і не міг зрозуміти чи означає це, що я вилетів або я буду представляти країну в Лісабоні? Дякую всім хто голосував за мене! Я знаю, це буде складно. Шанси, що один і той же артист виграє конкурс двічі, невеликі. Це вдалося тільки ірландського співака Джоні Логану. Ви знаєте, у нас з ним день народження в один день. Я просто хочу зробити все можливе, щоб Норвегія пишалася мною!" - сказав Рибак.

Текст пісні "That's How You Write A Song" написаний самим виконавцем і пов'язаний з вірою в себе і в свої власні ідеї.

"У моїй пісні є дуже важливий посил для людей: нам потрібно вірити в себе і розвивати свій талант! У багатьох людей є ідеї, але вони думають, сумніваються, не вірять в себе. Ось таких людей потрібно підтримувати! І звичайно, завжди потрібно вірити у перемогу! – сказав артист.

Фото: Рибак вже перемагала на Євробаченні 2009 (прес-служба)

На сцені співак представляє цікавий номер, в якому грає на музичних інструментах, використовуючи сучасні елементи віртуальної реальності. Також на сцені у постановці з Рибаком виходять танцюристи і музиканти.

"Ми працювали два місяці над самими тонкими деталями, так що простота насправді уявна. Дуже важливо, щоб люди готові були працювати разом і горіли ідеєю, тоді неважливо, скільки грошей вкладено в шоу. Зі свого боку я дуже радий, що в Норвегії люди дуже сильно підтримують мене на конкурсі. Навіть якщо я не пройду у фінал, народ все одно буде за мене. Це класне відчуття!" – поділився Олександр.

Олександр Рибак -That's How You Write A Son (YouTube)

У залі за Рибака найбільше переживали, а потім і раділи, його батьки. Мама Наталія Валентинівна Рибак зізналася, що хоче поїхати і в Лісабон, щоб підтримати сина.

"Виграти у нацвідборі на цей раз було набагато складніше, ніж у перший раз. Я дуже сильно переживала. У перший раз це все ж простіше зробити. Зараз Сашко прийшов з певним статусом, який вимагає багато чого. Тому я дуже щаслива. Я люблю його пісню", - розповіла про перемозі Олександра Рибака в національному відборі мама.

Нагадаємо, що Олександр Рибак запальною піснею представить Норвегію на музичному конкурсі.

