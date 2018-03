"Народ все равно будет за меня": Александр Рыбак рассказал, как планирует покорить Евровидение 2018

Певец вновь представит на конкурсе Норвегию

Норвежский певец, скрипач и композитор Александр Рыбак, который победил в финале национального отбора, снова представит Норвегию на конкурсе Евровидение 2018 в Лиссабоне. Певец выступит на Евровидении с авторской композицией "That's How You Write A Song". Напомним, артист уже триумфально победил на Евровидении 2009 с песней "Fairytale".

Рыбак был приятно шокирован, когда его назвали победителем Нацотбора на сцене в Осло.

Фото: Александр Рыбак (пресс-служба)

"Я услышал свое имя и не мог понять значит ли это, что я вылетел или я буду представлять страну в Лиссабоне? Спасибо всем кто голосовал за меня! Я знаю, это будет сложно. Шансы, что один и тот же артист выиграет конкурс дважды, невелики. Это удалось только ирландскому певцу Джонни Логану. Вы знаете, у нас с ним день рождение в один день. Я просто хочу сделать все возможное, чтобы Норвегия гордилась мною!" - сказал Рыбак.

Текст песни "That's How You Write A Song" написан самим исполнителем и связан с верой в себя и в свои собственные идеи.

"В моей песне есть очень важный посыл для людей: нам нужно верить в себя и развивать свой талант! У многих людей есть идеи, но они думают, сомневаются, не верят в себя. Вот таких людей нужно поддерживать! И конечно, всегда нужно верить в победу! – сказал артист.

Фото: Рыбак уже побеждал на Евровидении 2009 (пресс-служба)

На сцене певец представляет интересный номер, в котором играет на музыкальных инструментах, используя современные элементы виртуальной реальности. Также на сцене в постановке с Рыбаком выходят танцоры и музыканты.

"Мы работали два месяца над самыми тонкими деталями, так что простота на самом деле кажущаяся. Очень важно, чтобы люди готовы были работать вместе и горели идеей, тогда неважно, сколько денег вложено в шоу. Со своей стороны я очень рад, что в Норвегии люди очень сильно поддерживают меня на конкурсе. Даже если я не пройду в финал, народ все равно будет за меня. Это классное чувство!" – поделился Александр.

Александр Рыбак -That's How You Write A Son (YouTube)

В зале за Рыбака больше всего переживали, а потом и радовались, его родители. Мама Наталия Валентиновна Рыбак призналась, что хочет поехать и в Лиссабон, чтобы поддержать сына.

"Выиграть в нацотборе в этот раз было гораздо сложнее, нежели в первый раз. Я очень сильно переживала. В первый раз это все же проще сделать. Сейчас Саша пришел с определенным статусом, который требует многого. Поэтому я очень счастлива. Я люблю его песню", - рассказала о победе Александра Рыбака в национальном отборе мама.

Напомним, что Александр Рыбак заводной песней представит Норвегию на музыкальном конкурсе.

Нацотбор на Евровидение 2018. Что не вошло в прямой эфир (video.rbc.ua)