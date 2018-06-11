"Знайшли пухлину": Анні Семенович прооперували груди

Повідомляється, що причиною утворення пухлини могли стати імпланти

Російська фігуристка, актриса, телеведуча і естрадна співачка; колишня солістка групи "Блестящие" Анна Семенович перенесла складну операцію. Про це передає російський telegram-канал Mash.

За даними telegram-каналу, Анні Семенович прооперували груди.

Повідомляється, що у співачки знайшли пухлину. Фанам зірки можна заспокоїтися - відомо, що утворення було доброякісним. Тепер здоров'ю співачки нічого не загрожує.

"Можна видихнути: а) утворення було доброякісним; б) найдорожче - врятоване", - зазначили у виданні.

За даними Mash, оперував співачку відомий пластичний хірург.

"Зараз її вже виписали і, в цілому, хвилюватися особливо не про що. Ось тільки причиною утворення пухлини могли стати імпланти", - сказано в повідомленні telegram-каналу.

Сама Анна Семенович публікує в Instagram пляжні фотографії і не коментує інформацію.

Фото: Анна Семенович (instagram.com/ann_semenovich)

Додамо, що піар-директор Анни Семенович цю інформацію спростовує.

Скріншот поста (instagram.com/ann_semenovich)

Раніше повідомлялося, що Анна Семенович здивувала шанувальників селфи без макіяжу.

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