"Нашли опухоль": Анне Семенович прооперировали грудь

Сообщается, что причиной образования опухоли могли стать импланты

Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович перенесла сложную операцию. Об этом передает российский telegram-канал Mash.

По данным telegram-канала, Анне Семенович прооперировали грудь.

Сообщается, что у певицы нашли опухоль. Фанам звезды можно успокоиться - известно, что образование было доброкачественным. Теперь здоровью певицы ничего не угрожает.

"Можно выдохнуть: а) образование было доброкачественным; б) самое дорогое - спасено", - отметили в издании.

По данным Mash, оперировал певицу известный пластический хирург.

"Сейчас ее уже выписали и, в целом, волноваться особо не о чем. Вот только причиной образования опухоли могли стать импланты", - сказано в сообщении telegram-канала.

Сама Анна Семенович публикует в Instagram пляжные фотографии и не комментирует информацию.

Фото: Анна Семенович (instagram.com/ann_semenovich)

Добавим, что пиар-директор Анны Семенович эту информацию опровергает.

Скриншот поста (instagram.com/ann_semenovich)

Ранее сообщалось, что Анна Семенович удивила поклонников селфи без макияжа.

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