Наталка Карпа в новій пісні відкрила жіночі секрети

Наталка Карпа представила лід-сингл нового альбому "Сонцезалежна"

Відома українська співачка Наталка Карпа презентувала першу пісню "Тип" з нового альбому "Сонцезалежна", в якій відкриває секрети відносин з представниками протилежної статі.

Пісня під назвою "Тип" - про стосунки прекрасної статі з типом чоловіків, які викликають спір у оточуючих.

Автором пісні стала Ольга Кутиніна, яку з Наталкою пов'язує особиста історія. Як виявилося, Наталка досить довго шукала Ольгу для співпраці, а звела артистів сама доля.

"Я знала, що є така Ольга Кутиніна, яка просто таки хітмейкер. Вона має цікаве бачення, чудове відчуття, як має звучати сучасна українська танцювальна музика. Попередні її роботи багато де ротувалися, можна сказати, що вони стали справжніми хітами. Нас з нею звів щасливий випадок, а точніше - доля." - поділилася Наталка.

Та і пісню співачка відразу відчула і поставила на особливе місце в новому альбомі, адже вона літня, позитивна, легка, а головне, її зрозуміють усі дівчата, бо тема, яка в ній відривається – вічна.

"Ти мій тип, але тіло не слухає розум" - тому що розум тобі підказує, що він не такий, але ти нічого з собою зробити не можеш. Я думаю, це такий стан, який переживала не одна дівчинка і жінка. Незважаючи на переконання оточуючого середовища, тебе все одно до нього тягне і ти не уявляєш без нього свого життя. Тобі хочеться кожної хвилини, секунди бути саме з ним…" - коментує співачка.

Відео: Наталка Карпа -"ТИП" (YouTube/Natalka Karpa)

Незабаром Наталка презентує літній кліп на нову пісню, а також співачка планує цілий ряд сюрпризів на кінець літа.

Нагадаємо, Наталка Карпа під час грандіозного концерту вшанувала пам'ять загиблих Героїв України. У концерті взяли участь і друзі співачки - Світлана Тарабарова і проект BAKUN. Перед першою піснею Тарабарової "Без війни" - Світлана і Наталка, які активно підтримують українських військових на сході України, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих Героїв України, а також подякували тих, хто пройшов війну і був у цей вечір з ними - це і чоловік Наталки Карпи Євген Терехов з друзями-учасниками АТО, і герої проекту "Переможці".

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