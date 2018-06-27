Наталка Карпа в новой песне открыла женские секреты

Наталка Карпа представила лид-сингл нового альбома "Сонцезалежна"

Известная украинская певица Наталка Карпа презентовала первую песню "Тип" с нового альбома "Сонцезалежна", в которой открывает секреты отношений с представителями противоположного пола.

Песня под названием "Тип" - об отношениях прекрасного пола с типом мужчин, которые вызывают спор у окружающих.

Автором песни стала Ольга Кутинина, которую с Наталкой связывает личная история. Как оказалось, Наталка достаточно долго искала Ольгу для сотрудничества, а свела артистов сама судьба.

"Я знала, что есть такая Ольга Кутинина, которая просто-таки хитмейкер. Она имеет интересное видение и знает, как должна звучать современная украинская танцевальная музыка. Предыдущие ее работы много где ротировались, можно сказать, что они стали настоящими хитами. Нас с ней свел счастливый случай, а точнее - судьба", - поделилась Наталка.

Да и песню певица сразу почувствовала и поставила на особое место в новом альбоме, ведь она летняя, позитивная, легкая, а главное, ее поймут все девушки, потому что тема, которая в ней отрывается - вечная.

"Ти мій тип, але тіло не слухає розум" - потому что ум тебе подсказывает, что он не такой, но ты ничего с собой поделать не можешь. Я думаю, это состояние, переживала не одна девушка. Несмотря на убеждения окружающей среды, тебя все равно к нему тянет и ты не представляешь без него своей жизни. Тебе хочется каждую минуту, секунду быть именно с ним..." - комментирует артистка.

Видео: Наталка Карпа -"ТИП" (YouTube/Natalka Karpa)

Вскоре Наталка презентует летний клип на новую песню, а также певица планирует целый ряд сюрпризов на конец лета.

Напомним, Наталка Карпа во время грандиозного концерта почтила память погибших Героев Украины. В концерте приняли участие и друзья певицы - Светлана Тарабарова и проект BAKUN. Перед первой песней Тарабаровой "Без війни" - Светлана и Наталка, которые активно поддерживают украинских военных на востоке Украины, минутой молчания почтили память погибших Героев Украины, а также поблагодарили тех, кто прошел войну и был в этот вечер с ними - это и муж Наталки Карпы Евгений Терехов с друзьями-участниками АТО, и герои проекта "Переможці".

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