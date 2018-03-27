"Називали потворою": однокласник Брежнєвої розповів, як над співачкою знущалися в школі

Дівчатка майбутню співачку навіть били

Однокласник співачки Віри Брежнєвої, яка вже стала секс-символом, розповів, як у школі майбутню зірку принижували і ображали. Зазначимо, що сама Віра цього ніколи не приховувала. Вона не раз говорила, що в дитинстві була "гидким каченям".

Дмитро Дузик в ефірі програми "Зірки зійшлися" розповів, що в школі дівчинку одразу не полюблять, а однокласниці навіть били майбутню артистку. Тоді у Віри була коротка зачіска, брекети на зубах і окуляри в товстій оправі.

Фото: Віра Брежнєва (brezhneva.com)

Віра завжди відповідала за себе сама і завжди боролася.

"До нас у школу Віра прийшла в сформований колектив. Це був клас п'ятий-шостий. Безглуздий гидке каченя. Дівчатка її обзивали – очкарик, галуха-лягуха. У класі було 20 дівчаток і тільки шість хлопчиків. Ніхто з нас її не захищав. Вона сама тримала удар. Іноді навіть бійки були у дворі. А дівчата після спізнювалися на урок, а Віра приходила розпатлана і заплакана. Але завжди боролася. З нею поводилися жорстоко – одного разу наклеїли на спину папірець, на якому було написано "Потвора", - розповів однокласник Віри Брежнєвої.

Фото: Віра Брежнєва зараз (facebook.com BrezhnevaVera)

За словами Дмитра, навіть зараз співачка для нього не є секс-символом.

"Вона виросла і покращала. Але для мене так і залишилася Вірою Галушкою. Але я хочу їй зараз передати привіт і сказати – Вірочка, ти була і є хороший чоловічок. Якщо ми тебе чимось образили, то вибач, будь ласка. Ти прекрасна, залишайся такою ж", - сказав однокласник співачки.

Нагадаємо, що у новому кліпі Віри Брежнєвої знайшли несподівані вади.

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