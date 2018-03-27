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"Называли уродиной": одноклассник Брежневой рассказал, как над певицей издевались в школе

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 11:51
Фото: Вера Брежнева (wikipedia.org Anton Bielousov)
Фото: Вера Брежнева (wikipedia.org Anton Bielousov)

Девочки будущую певицу даже били

Одноклассник певицы Веры Брежневой, которая уже стала секс-символом, рассказал, как в школе будущую звезду унижали и дразнили. Отметим, что сама Вера этого никогда не скрывала. Она не раз говорила, что в детстве была "гадким утенком".

Дмитрий Дузик в эфире программы "Звезды сошлись" рассказал, что в школе девочку сразу не взлюбили, а одноклассницы даже били будущую артистку. Тогда у Веры была короткая прическа, брекеты на зубах и очки в толстой оправе.

Фото: Вера Брежнева (brezhneva.com)

Вера всегда отвечала за себя сама и всегда боролась.

"К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только шесть мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано "Уродина", - рассказал одноклассник Веры Брежневой.

Фото: Вера Брежнева сейчас (facebook.com BrezhnevaVera)

По словам Дмитрия, даже сейчас певица для него не является секс-символом.

"Она выросла и похорошела. Но для меня так и осталась Верой Галушкой. Но я хочу ей сейчас передать привет и сказать – Верочка, ты была и есть хороший человечек. Если мы тебя чем-то обидели, то прости, пожалуйста. Ты прекрасна, оставайся такой же", - сказал одноклассник певицы.

Напомним, что в новом клипе Веры Брежневой нашли неожиданные изъяны.

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Теги: Вера Брежнева
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