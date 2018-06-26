"Неважливо, що люди гинуть, головне - братство": відомий шоумен розповів про друзів з РФ

Сергій Кузін каже, що викреслив з життя своїх однокашників-прихильників "руского міра"

Відомий український музикант, продюсер, шоумен і радіоведучий Сергій Кузін розповів про своїх колишніх товаришів по службі, які підтримують дії Кремля по відношенню до України. Про це він розповів в ефірі OBOZ TV.

За словами Кузіна, він звільняється в запас з Херсона, на посаді начальника відділення бойового управління ракетного дивізіону. В Україні він служив з 1985 по 1992 року, а до цього п'ять років навчався в інженерному ракетному училищі.

"Природно, наш випуск в 1985 році розподілився по всьому Радянському Союзу. Під час війни, у 2016 році, у нас помер один з однокашників, і тоді я єдиний раз після випуску поїхав до Мінська, де зібралися багато моїх однокашників, в тому числі і ті, які продовжили будувати успішну військову кар'єру на території сучасної Росії. У нас в групі випускалося 24-25 людина, але з них немає вже сімох. З різних причин, включаючи війни. Нас зібралося там чоловік 15. Ті, хто зараз знаходиться на території Білорусі, загалом, підтримують мою позицію. Може, їхня позиція не така активна, як наша, але вона, як мінімум, не передбачає Білорусь в якості частини цієї двухглавой курки", - зазначив шоумен.

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

"А ті, які опинилися в Росії, класично з викоченими очима, зі слиною бризкають в усі боки, репетуючи: "Неважливо, що люди гинуть, головне - братство, головне, що ми всі один народ". Бійкою не закінчилося, але я їх просто викреслив і все. Не знаю, що з цим робити, я не настільки розумний, не настільки терпимий, щоб ось цього, мого віку дурню, який володіє начебто дуже хорошою освітою і, будучи радіоінженером повинен вміти логічно мислити, але робити цього не хоче, щось доводити", - додав Кузін.

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