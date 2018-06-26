"Неважно, что люди погибают, главное - братство": известный шоумен рассказал о друзьях из РФ

Сергей Кузин рассказал, что вычеркнул из жизни своих однокашников-приверженцев "русского мира"

Известный украинский музыкант, продюсер, шоумен и радиоведущий Сергей Кузин рассказал о своих бывших сослуживцах, которые поддерживают действия Кремля. Об этом он рассказал в эфире OBOZ TV.

По словам Кузина, он увольнялся в запас из Херсона, в должности начальника отделения боевого управления ракетного дивизиона. В Украине он служил с 1985 по 1992 года, а до этого пять лет учился в инженерном ракетном училище.

"Естественно, наш выпуск в 1985 году распределился по всему Советскому Союзу. Во время войны, в 2016 году, у нас умер один из однокашников, и тогда я единственный раз после выпуска поехал в Минск, где собрались многие из моих однокашников, в том числе и те, которые продолжили строить успешную военную карьеру на территории современной России. У нас в группе выпускалось 24-25 человек, но из них нет уже семерых. По разным причинам, включая войны. Нас собралось там человек 15. Те, кто сейчас находится на территории Беларуси, в общем, поддерживают мою позицию. Может быть, их позиция не так активна как наша, но она, как минимум, не подразумевает Беларусь в качестве части этой двухглавой курицы", - отметил шоумен.

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin.16)

"А те, которые оказались в России, классически выкатывая глаза, со слюной, брызгающей во все стороны, орали: "Неважно, что люди погибают, главное - братство, главное, что мы все один народ". Дракой не закончилось, но я их просто вычеркнул и все. Не знаю, что с этим делать, я не настолько умен, не настолько терпим, чтобы вот этому, моего возраста болвану, который обладает вроде бы очень хорошим образованием и, будучи радиоинженером должен уметь логически мыслить, но делать этого не хочет, что-то доказывать", - добавил Кузин.

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