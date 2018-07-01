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"Неймовірно космічна": Наталія Могилевська на пляжі показала ідеальну фігуру (відео)

STYLERЗірки        01.07.2018 - 18:30
Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Українська співачка ніжиться на одеському пляжі

Українська народна артистка, співачка, автор книг і учасниця талант-проектів Наталя Могилевська вирушила на виступ в Одесу. Виконавиця періодично публікує фотографії, на яких демонструє ідеальні форми на пляжі. Відео і фото відповідного змісту опубліковані на офіційній сторінці співачки в Instagram.

"Моооре!" — лаконічно написала артистка під публікацією з відео.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відео: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також вона опублікувала відео, на якому показує стрункі ніжки.

"А ось так?" – також коротко написала зірка у публікації.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відео: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Більшість користувачів мережі щиро захоплюються прекрасними формами артистки, адже в 42 роки складно виглядати так молодо.

"А ще як?)))) Вогонь. Красуня", "Ай да..ай да)) Наташик, як добре )", " Оооо, і так хороша)", "Ці ногиии", "Ноги бездоганні!!!", "Найкрасивші ніжки( особливо коліна", "Успішна і красива жінка) Ви надихаєте своїм прикладом", "Ви красуня, як завжди", "Наталочко, Ви богиня", "Красивий купальник", "Мужики відпочивайте! Не для вас красуня! Для обраного!" — пишуть шанувальники артистки.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, що шанувальники відомої української співачки Наталії Могилевської помітили неприємні зміни на обличчі виконавиці, і не посоромилися дорікнути її цим.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: соцмережі, відпочинок, Одеса, Могилевская
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