"Неймовірно космічна": Наталія Могилевська на пляжі показала ідеальну фігуру (відео)

Українська співачка ніжиться на одеському пляжі
Українська народна артистка, співачка, автор книг і учасниця талант-проектів Наталя Могилевська вирушила на виступ в Одесу. Виконавиця періодично публікує фотографії, на яких демонструє ідеальні форми на пляжі. Відео і фото відповідного змісту опубліковані на офіційній сторінці співачки в Instagram.
"Моооре!" — лаконічно написала артистка під публікацією з відео.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Відео: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Також вона опублікувала відео, на якому показує стрункі ніжки.
"А ось так?" – також коротко написала зірка у публікації.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Відео: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Більшість користувачів мережі щиро захоплюються прекрасними формами артистки, адже в 42 роки складно виглядати так молодо.
"А ще як?)))) Вогонь. Красуня", "Ай да..ай да)) Наташик, як добре )", " Оооо, і так хороша)", "Ці ногиии", "Ноги бездоганні!!!", "Найкрасивші ніжки( особливо коліна", "Успішна і красива жінка) Ви надихаєте своїм прикладом", "Ви красуня, як завжди", "Наталочко, Ви богиня", "Красивий купальник", "Мужики відпочивайте! Не для вас красуня! Для обраного!" — пишуть шанувальники артистки.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Нагадаємо, що шанувальники відомої української співачки Наталії Могилевської помітили неприємні зміни на обличчі виконавиці, і не посоромилися дорікнути її цим.
Відео: video.rbc.ua