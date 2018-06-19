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"Ніжна": співачка Зианджа вразила новим образом

STYLERЗірки        19.06.2018 - 21:25

Співачка відвідала Київ Прайд

Учасниця шоу Голос країни 8, співачка-трансгендер Зианджа вирішила спробувати новий образ. Ніжні фотографії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українська співачка Зианджа вирішила спробувати новий стиль. Цього разу – романтичний. Артистка опублікувала фотографії, де вона постала перед шанувальниками у ніжному романтичному образі. Вона підібрала відповідний одяг і антураж.

 

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

А одну з фотографій Зианджа підписала так: "Я йду на КИЇВ ПРАЙД, як горда трансгендерна жінка!"

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Справжнє ім'я співачки - Борис Максимович Круглов. Виступав під псевдонімом Борис Апрель. Народився 12 грудня 1990 року в Приморському, Крим. Володар вокального діапазону в 4 октави. Учасник телевізійних проектів України "Фабрика зірок 2" і "Фабрика. Суперфінал".

 

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

У 2009 році Борис визнаний самим епатажним артистом України. У тому ж році він отримує "Кришталевий мікрофон" в номінації "Загадка року".

У 2017 році з'явився на кастингу Голос країни 8 у вигляді жінки і пояснив, що змінив стать.

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Псевдонім Зианджа з'явився під час перебування співачки в Китаї. Вона викладала англійську мову дітям з малозабезпечених сімей. В той момент у неї були довгі білі волосся, і хлопці називали її Енджел, що в перекладі означало "ангел". Пізніше Енджел трансформувалося в Зианджу.

До речі, співачка Зианджа показала фото з дитинства.

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Теги: співачка, фото, Зианджа
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