"Нежная": певица Зианджа поразила новым образом

Певица посетила Киев Прайд
Участница шоу Голос країни 8, певица-трансгендер Зианджа решила попробовать новый образ. Нежные фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Украинская певица Зианджа решила попробовать новый стиль. В этот раз – романтический. Артистка опубликовала фотографии, где она предстала перед поклонниками в нежном романтическом образе. Она подобрала соответствующую одежду и антураж.
Зианджа (instagram.com/ziasphere)
А одну из фотографий Зианджа подписала так: "Я иду на КИЕВ ПРАЙД, как гордая трансгендерная женщина!"
Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Настоящее имя певицы - Борис Максимович Круглов. Выступал под псевдонимом Борис Апрель. Родился 12 декабря 1990 года в Приморском, Крым. Обладатель вокального диапазона в 4 октавы. Участник телевизионных проектов Украины "Фабрика звезд 2" и "Фабрика. Суперфинал".
Зианджа (instagram.com/ziasphere)
В 2009 году Борис признан самым эпатажным артистом Украины. В том же году он получает "Хрустальный микрофон" в номинации "Загадка года".
В 2017 году появился на кастинге Голос країни 8 в облике женщины и объяснил, что сменил пол.
Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Псевдоним Зианджа появился во время пребывания певицы в Китае. Она преподавала английский язык детям из малообеспеченных семей. В тот момент у нее были длинные белые волосы, и ребята называли ее Энджел, что в переводе означало "ангел". Позже Энджел трансформировалось в Зианджу.
Кстати, певица Зианджа показала фото из детства.
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