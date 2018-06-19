"Нежная": певица Зианджа поразила новым образом

Певица посетила Киев Прайд

Участница шоу Голос країни 8, певица-трансгендер Зианджа решила попробовать новый образ. Нежные фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица Зианджа решила попробовать новый стиль. В этот раз – романтический. Артистка опубликовала фотографии, где она предстала перед поклонниками в нежном романтическом образе. Она подобрала соответствующую одежду и антураж.

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

А одну из фотографий Зианджа подписала так: "Я иду на КИЕВ ПРАЙД, как гордая трансгендерная женщина!"

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Настоящее имя певицы - Борис Максимович Круглов. Выступал под псевдонимом Борис Апрель. Родился 12 декабря 1990 года в Приморском, Крым. Обладатель вокального диапазона в 4 октавы. Участник телевизионных проектов Украины "Фабрика звезд 2" и "Фабрика. Суперфинал".

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

В 2009 году Борис признан самым эпатажным артистом Украины. В том же году он получает "Хрустальный микрофон" в номинации "Загадка года".

В 2017 году появился на кастинге Голос країни 8 в облике женщины и объяснил, что сменил пол.

Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Псевдоним Зианджа появился во время пребывания певицы в Китае. Она преподавала английский язык детям из малообеспеченных семей. В тот момент у нее были длинные белые волосы, и ребята называли ее Энджел, что в переводе означало "ангел". Позже Энджел трансформировалось в Зианджу.

Кстати, певица Зианджа показала фото из детства.

Что вы не знали о соблазнительной экс-солистке группы NikitA (video.rbc.ua)