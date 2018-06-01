Микита Михалков розповів, як заробив свої статки

Режисер зізнався, скільки заробив минулого року

Режисер Микита Михалков зізнався, як у нього вийшло заробити за 2017 рік 529 мільйонів рублів. Нещодавно стало відомо, що в минулому році кінематографіст заробляв 1,5 мільйона рублів в день. Про це повідомляє РІА Новини.

"Я працюю з 12 років, тобто більше 60. Мої майстер-класи за кордоном коштують від 20 до 35 тисяч доларів. Я спадкоємець [Василя] Сурикова і [Петра] Кончаловського, чиї картини коштують мільйони. Я знявся більш ніж в 50 фільмах і зняв понад 15 картин як режисер. Призи всіх найпрестижніших фестивалів, включаючи "Оскар", стоять на полицях мого кабінету", - поділився заслугами Михалков.

Режисер зазначив, що його менеджер фінансів "талановито і професійно працює з цінними паперами, вкладаючи гроші у вигідні програми і інвестуючи в дохідні підприємства". "Причому в підприємства на території нашої країни, а не в іноземні футбольні клуби. І всі гроші мої розміщені в банках Росії, а не закопані в гаражах і не заховані в офшорах", - підкреслив Михалков.

Нагадаємо, що режисер фільму "Геть" анонсував новий проект.