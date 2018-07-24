"Ніколи не можна здаватися!": Марічка Падалко розповіла, як перепливла Босфор

Фото: Марічка Падалко (instagram.com/marichkapadalko)

Телеведуча розповіла, в який момент їй хотілося розплакатися

Відома українська телеведуча Марічка Падалко разом з чоловіком Єгором Соболєвим перепливла Босфор. Про труднощі, що приготувала їй стихія, Падалко розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот фото (facebook.com/marichka.padalko)

Вона зізналася, що найважчими для неї виявилися останні 100 метрів. Вона не могла їх здолати цілих 40 хвилин і мріяла про те, щоб дістатися до фінішу і розплакатися.

"Ніколи! Ніколи не можна здаватися! Йти до кінця! І якщо ти думаєш, що ти програв, подумай ще раз, і твоя думка може змінитися. Це про мій сьогоднішній Босфор. Точніше про його останніх 100 метрів, які я горнула фактично на місці довгі 40 хвилин, щоб все-таки фінішувати і розплакатися", - написала Падалко.

Вона розповіла, що початок запливу не віщував ніяких проблем. На старт учасників відвозили одночасно на двох човнах. Ведуча зазначила, що в таких змаганнях дуже важлива підтримка друзів або сім'ї.

Скріншот фото (facebook.com/marichka.padalko)

У воді навколо учасників запливу плавали водолази, для того, щоб прийти на допомогу і допомогти учасникам дістатися до рятувального човна. На старті плавці у воду стрибали з невеликого узвишшя, що за словами ведучої, могло створити дискомфорт для тих, хто звик заходити у воду.

"Коли виринула після стрибка відразу заспокоїлася, все нормально, пливу на перший орієнтир, щоб потрапити всередину протоки в потрібну течію. Сонце світить, хвилі невисокі, людей навколо бачу, все чудово. Пропливаю перший міст, чую голос Єгора, який каже мені зміститися праворуч. Дуже при цьому дивуюся, я думала, що ми від старту пливемо нарізно. Далі, взагалі, "легка прогулянка" - я пливу на Єгора шапочку і ні про що не думаю, у нього точно з орієнтацією на місцевості краще за мене, я думаю", - розповіла Марічка Падалко.

Вона зазначила, що незважаючи на глибину Босфору, у воді відчуваєш себе безпечно, так навколо багато рятувальників і квадракоптер.

"На Босфорі, незважаючи на його глибину, відчуття повної безпеки - багато рятувальників, квадрокоптер, мені навіть в рази меншому озері в Горбовичах страшніше плавати, ніж було сьогодні. Підпливаємо до острова Галатасарай, і я вже дописала в голові пост про легкий Босфор, треба було забити собі чимось голову. Тим більше я вже бачила дуже близько повітряні кульки на фініші, а острів був останнім орієнтиром, на якому треба було звертати увагу на фініш, і Єгор попереду махнув мені рукою, мовляв, беремо правіше", - повідомила телеведуча.

Скріншот фото (facebook.com/marichka.padalko)

Вона зізналася, що пекло почалося тоді, коли вона вже майже наблизилася до фінішу.

"Правда, я не відразу це зрозуміла. Я дуже боялася "пролетіти" фініш, не вийшовши вчасно з течії, тому почала істотно брати правіше. У цей момент на останньому відрізку вже скупчилися багато плавців. Деякий час я просто пливла на фінішні кульки і не дивилася по сторонах. Це було помилкою. Тільки пізніше, озирнувшись на берег, я зрозуміла, що я не рухаюсь взагалі. Я почала гребти сильніше, ще сильніше, я майже допливла до трибун з глядачами. Першим з боку там висів український прапор. І я собі думаю, якщо я з ним поравняюсь, значить, я просуваюсь вперед", - написала Падалко.

Вона розповіла, що почала гребти вдвічі інтенсивніше, порахувала до ста, але виявилося, що течією її віднесло від того місця, де вона почала боротися за фініш.

"І тут я розумію, що я не можу випливсти, і, можливо, не зможу взагалі, що я потрапила у зворотню течію, і це безнадійно. В хвилину в голові написався зовсім інший пост про те, що я не допливла. Все одно вирішую боротися до останнього, починаю гребти знову ближче до середини протоки, свідомо далі від фінішу, щоб спробувати зайти на нього з іншої траєкторії. Тут заходить сонце, починається злива з блискавкою, чую ведучого на фініші, який починає активно говорити в мікрофон, а плавців, які залишилися, починають брати в кільце рятувальні човни. Відчуття, що все!" - розповіла Марічка Падалко.

Скріншот фото (facebook.com/marichka.padalko)

Але в останній момент вона знову порівнялася з трибунами і змогла самостійно дістатися до фінішу. Вже там вона дізналася, що Єгор Соболєв доплив без проблем, так як він ризикнув проплисти трохи далі і звідти повернути на фініш. А ось кілька знайомих Марічки до фінішу не допливли.

"Кілька моїх знайомих не фінішували, причому серед них ті, хто успішно зробили це в минулому році. І я не вважаю, що це трагедія. Після босфорської досвіду я ніколи не напишу "човни ганьби". Бо ніяка це не ганьба. Просто заплив через Босфор - велика лотерея, як і власне реєстрація на нього", - зізналася телеведуча.

Скріншот фото (facebook.com/marichka.padalko)

Вона подякувала всім, хто її підтримував у цьому запливі і порадила всім вірити в себе і не здаватися.

"Ще вчора я б, напевно, вважала свій диплом учасника запливу жахливим. Там у Єгора час 1:38, а у мене 2:20 !!! Але зараз він для мене куди цінніше. І так (!) Організатори через сьогоднішню течію дали плисти довше. Я дуже щаслива, що дійшла до кінця! Я дуже вдячна всім, хто мене підтримував. Єгору, який через роботу пропускав тренування, але зважився на цю авантюру заради мене. Свого тренера, якому я сьогодні урочисто пообіцяла, що на моєму наступному запливі кроль буде переважати брас. Друзі, вірте в себе і ніколи не здавайтеся!", - резюмувала Марічка Падалко.

Скріншот поста (facebook.com/marichka.padalko)

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Відео: video.rbc.ua