"Потребує термінової допомоги": відомий український актор потрапив в жахливе ДТП

Ілюстративне фото (facebook.com_Legamedclinic)

Акторові потрібна кров і грошова допомога

Відомий український актор Олесь Федорченко потрапив в страшну аварію і тепер йому потрібно зробити складну операцію. Його колега, актриса і ведуча Лілія Ребрик попросила на своїй сторінці в Instagram про допомогу всіх небайдужих.

"Мій партнер по серіалу "Догори дригом", який грав Мар'яна, потрапив в жахливу ДТП. Олесь Федорченко потребує термінової допомоги! Потрібна кров і гроші", - написала у публікації зірка.

Фото: Лілія Ребрик і Олесь Федорченко (instagram.com/liliia.rebrik)

15 липня актор потрапив в аварію. Про це стало відомо на сторінці "МотоДопомога" у Facebook.

"Знову звертаємося за допомогою! Потрібно здати кров для водія мотоцикла Федорченко Олеся. Нагадаємо, 15.07.2018 на трасі Львів-Мукачево, поблизу села Тухолька на плямі розлитого масла водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіткнувся із зустрічним автобусом. В результаті зіткнення отримав важку політравму і травматичну ампутацію ноги", - йдеться в пості.

Також повідомляється, що нещодавно актора перевели в міську клінічну лікарню №8 у Львові для проведення складної операції. Для цього потрібні дев'ять літрів крові. Зараз є тільки три.

"Тому ми разом з рідними і близькими просимо вас, якщо ви не маєте протипоказань до здачі крові – зробіть це".

Для цього потрібно прийти у Львівський обласний центр служби крові на вул. Пекарська, 65 з 8:30 до 13:00, обов'язково з паспортом. Зазначити, що кров здається для Федорченко Олеся, лікарня №8.

Для грошових переказів: 5168 7554 2462 0785, Шумейко Марія Григорівна

Нагадаємо, дочка відомого радянського режисера і сценариста Валерія Рубінчика, російська актриса Маріанна Рубінчик була госпіталізована в лікарню з важкими опіками. Артистка відома за ролями у фільмах "Старі борги", "Чорний клоун", "Нанкінський пейзаж" і серіалі "Година Волкова".

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