Известная российская актриса попала с ожогами в реанимацию: появились детали трагедии

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Стало известно, что произошло в день пожара в доме артистки

Дочь известного советского режиссера и сценариста Валерия Рубинчика, российская актриса Марианна Рубинчик была госпитализирована в больницу с тяжелыми ожогами. Артистка попала в реанимационное отделение одного из медучреждений в Подмосковье, а затем ее перевели в больницу в Москве. Стало известно, как произошла трагедия. Об этом сообщает mk.ru.

Рубинчик попала в больницу 29 июня, после того как уснула с сигаретой на своей даче в Ленинском районе области. По данным издания, у актрисы обожжено около 51% поверхности тела, в частности, лицо, шея и руки. Известно, что артистку перевели в одну из клиник Москвы.

По данным издания, артистка тяжело переживала смерть родителей. Отец Марианны - кинорежиссер Валерий Рубинчик умер в 2011 году, а в феврале 2017 года умерла ее мать - и киноактриса Валентина Шендрикова. 44-летняя артистка страдала от депрессии, часто болела и употребляла спиртные напитки.

Фото: facebook com/namtvru

В конце прошлого года Рубинчик госпитализировали в наркологическую больницу №17. Ее лечили от запущенной пневмонии и провели курс реабилитации.

В последнее время актриса жила у приятельницы Елены в жилом комплексе "Бутово Парк", с которой познакомилась на похоронах матери. Квартиру актрисы сдавали в аренду.

По словам консьержа и соседей, женщины были неравнодушны к спиртному.

В день, когда произошло ЧП, женщины пришли домой с прозрачным пакетом, в котором была бутылка водки объемом 0,7 литра и выпечка. Подруга Марианны рассказала полиции, что актриса весь день грустила о том, почему ее родителей нет в живых. Под вечер она выпила водки и пошла в туалет покурить перед сном. Вероятно, Рубинчик уснула с сигаретой.

Со слов Елены, она проснулась от того, что почувствовала страх, а когда открыла глаза, то увидела перед собой стоящую в пламени, будто свечу, Марианну. Женщина оттолкнула пылающую актрису на кровать, стащила с нее горящее одеяло, полила водой и побежала звать на помощь. Обгоревшую актрису доставили в ожоговый центр Подольской больницы, а в пятницу перевели в столичную больницу.

Состояние артистки оценивается как тяжелое.

Марианна Рубинчик снялась в 14 лентах. Артистка стала известна благодаря ролям в фильмах "Старые долги", "Черный клоун", "Нанкинский пейзаж" и сериале "Час Волкова".

Ранее сообщалось, что известная российская актриса попала в реанимацию.

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